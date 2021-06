Lanús dio por caído el pase de Orsini: cuál es el plan b del fútbol argentino que maneja el Consejo de Boca

Se cayó el pase de Nicolás Orsini (medio) a Boca, según anunció el presidente de Lanús Nicolás Russo (REUTERS/Fernando Bizerra)

El Consejo de Fútbol de Boca continúa con la búsqueda de refuerzos frente a la importante salida de jugadores. Entre ventas, contratos que se cumplen y no se renuevan y otros que optaron por la rescisión, al Xeneize se le irán unos diez futbolistas en este receso. Por esto, son varios los puestos a reforzar.

Uno de los lugares que más preocupa a los hinchas es el puesto de centrodelantero. Y Nicolás Orsini picaba en punta para ser el primero de los dos 9 que iba a llegar. Sin embargo, en las últimas horas lo que estaba prácticamente hecho, pasó a estar caído. Así lo comunicó el presidente de Lanús.

“Lo de Orsini a Boca está caído”, disparó Nicolás Russo en diálogo con Jogo Bonito. “Era una operación donde entraban dos jugadores y dinero. Al entrar un jugador solo, Lanús quiere más dinero. La operación se cayó y no hubo más conversaciones con Boca”, precisó el presidente granate.

Russo igualmente aclaró que con Boca no hay ningún problema, pero aclaró que la transferencia no se realizará. “No hay ningún problema con Boca, la relación es perfecta. Me llamó Cascini pidió por el jugador (Orsini), él defendió los intereses de Boca y yo los de Lanús. La diferencia que hay con Boca es que Lanús quiere U$S 250 mil por no venir Obando, pero no vale la pena hablar más, la operación está caída”, aseguró.

Franco Di Santo, el delantero de San Lorenzo de Almagro, es el plan b que maneja el Consejo de Fútbol de Boca (REUTERS/Ueslei Marcelino)

La principal diferencia surgió por la negativa de Agustín Obando de pasar a Lanús, no así de Gonzalo Maroni quien la aceptó. Primero porque Miguel Ángel Russo lo tiene muy en cuenta como recambio en un plantel diezmado y también porque el volante ofensivo maneja otras opciones del exterior (México y Estados Unidos).

Por este motivo, el Consejo de Fútbol de Boca ya maneja un plan b del fútbol argentino. Se trata de Franco Di Santo, delantero de San Lorenzo de Almagro. Aunque el representante del futbolista de 32 años negó un contacto, la dirigencia del Xeneize se habría contactado con sus pares del Ciclón para pedir cotización.

“Con el jugador y conmigo no se comunicaron. No quiero empezar una novela como con Tenaglia”, dijo Gustavo Goñi, apoderado de Di Santo, en diálogo con Cómo te va. “Mientras no haya un contacto, la negociación no existe. Algunos dicen que los clubes conversaron entre ellos, pero falta la pata más importante y esa es el futbolista. Los equipos europeos primero hablan con el jugador y después con la institución”, aseguró.

Según trascendió, San Lorenzo de Almagro pidió unos tres millones de dólares por la ficha de Di Santo y Boca quedó en contestar.

SEGUIR LEYENDO: