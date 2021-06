San Lorenzo, Gimnasia, Aldosivi y Argentinos activaron el mercado de pases del fútbol argentino con 5 refuerzos

Néstor Ortigoza en el Mundial de Clubes con San Lorenzo frente a las leyendas del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Foto: AFP





El título de Colón, las Eliminatorias rumbo al Mundial y la Copa América venidera no detienen la marcha del fútbol argentino. Es que en medio del receso ya hay varios equipos que confirmaron la llegada de refuerzos para la próxima temporada.

El primero de los clubes que se movió fue San Lorenzo. El Ciclón repatrió Néstor Ortigoza, quien se encontraba en Estudiantes de Río Cuarto y volverá al lugar donde es considerado un ídolo. El experimentado volante, campeón en 2014 de la única Copa Libertadores que ostenta el Cuervo, despertó la ilusión en los hinchas y dirigentes azulgranas. “Me puso muy contento, apenas lo supe mediante el comunicado de Estudiantes de Río Cuarto le mandé un mensaje para felicitarlo”, dijo Bernardo Romeo, ex delantero y manager de la institución.

Ortigoza, autor del gol decisivo en la final con Nacional de Paraguay (1-0) y ganador de otros dos títulos en el club (Torneo Inicial 2013 y Supercopa Argentina 2016), se alejó de San Lorenzo a fines de 2017, justo cuando Romeo le puso fin a su gestión como director deportivo. “El Gordo es muy inteligente, es cierto que tiene 36 años, y es una edad grande, pero puede aportar los suyo y además tiene una capacidad mental y de manejo de grupo muy importante. Sé lo que quiere al club, ojalá que le vaya muy bien”, insistió Bernie.

Por otro lado, en Gimnasia se ilusionan con la llegada del Pulga Rodríguez. La figura que hizo historia con Colón está próximo a firmar con el Lobo y transformarse en el segundo refuerzo tripero, luego de la oficialización de Nicolás Colazo.

El mediocampista se sumó a la pretemporada, a la espera de la llegada del defensor uruguayo Guillermo Fratta y con la idea de avanzar con las negociaciones para sumar al experimentado goleador del Sabalero.

Colazo, de 30 años, llegó el martes a La Plata y firmó el contrato que lo vinculará con Gimnasia por 18 meses. En su regreso a la institución, el volante expresó en sus redes sociales: “Estoy muy contento de volver al club, en el cual he vivido buenos momentos y espero que nos vaya bien. Me encontré con una institución mejor que cuando me fui. Cuídense y nos vemos pronto Triperas y Triperos”.

El Pulga fue una de las figuras de Colón.





Allegados a la dirigencia de la institución platense confirmaron que aguardan el arribo de Guillermo Fratta, quien se sumará también a préstamo por 18 meses, y se sumará a Colazo como tercer refuerzo. El defensor uruguayo, de 25 años, cuyo pase pertenece a Boston River pero que se encontraba a préstamo en Rentistas de Uruguay, ya tiene acordado de palabra su vínculo y llegará en las próximas horas a La Plata para sellar su contrato con el Lobo.

Por su parte, el presidente de Colón, José Vignatti, anunció esta semana que le hará una oferta especial al Pulga -quien termina su contrato el 30 de junio- para que se quede en el club rojinegro y jugar el próximo año la Copa Libertadores.

Cabe destacar que el ex jugador de Atlético Tucumán -club que también le hará una oferta al delantero- estuvo muy cerca de ser refuerzo de Gimnasia cuando el entrenador era Diego Maradona.

En la vereda opuesta de la Ciudad de las Diagonales Enzo Kalinski no renovará su contrato con Estudiantes, que vence el 30 de junio, y seguirá su carrera en Argentinos, donde volverá a ser dirigido por Gabriel Milito.

El volante había llegado al Pincha a mitad de la temporada 2018-2019 cuando el entrenador albirrojo era Leandro Benítez y luego tuvo mucha participación con el Mariscal en el banco de relevos.

En 2020, entre una lesión en la rodilla y la pandemia, no logró continuidad en el primer equipo y recién volvió a sumar minutos en los últimos partidos de la Copa de la Liga Profesional en el ciclo de Ricardo Zielinski.

La decisión de la no continuidad en el León ya estaba tomada y ahora firmará un nuevo vínculo con el Bicho, y será parte de un plantel que tiene participación en la Copa Libertadores por la clasificación del equipo de La Paternal a los octavos de final del máximo torneo continental de clubes.

Finalmente, Francisco Cerro se convirtió en la primera incorporación de Aldosivi. El santiagueño, de 33 años, fue anunciado como refuerzo por la propia entidad del puerto marplatense y selló su contrato hasta diciembre de 2022.

Pancho, procedente de Central Córdoba de su provincia natal, tuvo su mejor versión cuando vistió las camisetas de Quilmes, Vélez, Racing, Defensa y Justicia y Rayo Vallecano de España. El mediocampista se someterá a la revisión médica de rigor y, en caso de sortearla con éxito, se unirá a la nómina del plantel del Tiburón, que está bajo las órdenes de Fernando Gago.

En las jornadas subsiguientes, la dirigencia del club marplatense buscará acelerar las tratativas para hacerse de los servicios del arquero José Devecchi y del zaguero central Fabricio Coloccini, quienes no serán tenidos en cuenta en San Lorenzo y cuyos contratos finalizan el 30 del corriente.

