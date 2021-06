El momento de furia de Oscar Ruggeri porque aún no recibió el turno para vacunarse contra el coronavirus: “Con mi salud no van a joder”

El reclamo de Ruggeri porque aún no lo vacunaron por el coronavirus

Una vez más, Oscar Ruggeri generó ruido con sus opiniones extrafutbolísticas. En medio del cruce entre los programas ESPN F90 y F360, mientras los integrantes de ambos ciclos debatían sobre la actuación de la Selección en el duelo por Eliminatorias ante Colombia, se lamentaron por la imposibilidad de viajar a la Copa América de Brasil. Fue allí que el ex defensor campeón del mundo en México 86 mostró su enojo porque, a sus 59 años, aún no recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y ofreció un discurso encendido en el que quedaron como blanco los políticos y los vacunados vip.

“Yo voy a cumplir 60 y no me vacunaron. Es una cosa... Se ve que me ven en la lista y deben decir ‘A éste tiralo para atrás, a éste vamos a darle la última vacuna que ande por ahí... La que haya perdido la cadena de frío le damos”, lanzó el Cabezón, que en varias oportunidades fue crítico del Gobierno Nacional; por ejemplo, al referirse a las jubilaciones.

“Estoy viendo en la cola que me pasan como parado”, abonó Gustavo López el enojo de Ruggeri, informando también que todavía no fue convocado a inocularse. Y el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente elevó la temperatura: “A mí también. Y esos que se golpean el pecho, diciendo me vacuné y tienen cuarenta y pico, veintipico...”.

“Yo tengo 60. No me gusta que me pasen. Me preguntan qué puse cuando me anoté. Y no puse nada. Me dicen que tenía que poner que tenía presión alta o asma... ¡Todo trucho! Vos ponés asma y te vienen a vacunar a tu casa. Yo no tengo nada, ¿por qué tengo que poner algo que no es? Lo único que tengo es que voy a cumplir 60″, explotó.

También se refirió al caso de su madre, que reside en Corral de Bustos. “Mi mamá cumple 88 años ahora y todavía no le dieron la segunda. Está esperando la segunda dosis desde hace más de tres meses”, detalló. Cuando le indicaron que podía pasar más del tiempo prudencial, continuó: “Qué sé yo... Si cuando está por vencer te dicen que tiene un mes más. Y sale uno y te dice que la pueden combinar ahora”.

“Ya les dije a los de Corral de Bustos, ¿cuántas personas de más de 80 años puede haber? Somos 10 mil habitantes, me están haciendo calentar... Y los voy a empezar a putear, a todos. Y los voy a putear a todos esos irresponsables a los que vacunaron con 40 o 30 años, que le sacaron la vacuna a esta gente grande. Con esos más caliente estoy, más enojado... Y gritan ‘¡Me vacuné!’, con 30 o 35 años y no tienen nada”, subrayó en el momento más álgido de su alocución.

“Antes yo no decía nada porque yo quería que la vacunaran a mi mamá. Ahora quiero que la vacunen a mi mamá con la segunda dosis y que me vacunen a mí. Voy a esperar hasta fin de mes... Y si no me vacunan me voy afuera a vacunarme, porque con la salud mía no van a joder”, advirtió sobre la decisión que podría tomar, siguiendo el ejemplo de muchos famosos, o habitantes con el poder adquisitivo para poder viajar a otro país para inmunizarse.

“Traigan las vacunas así nos vacunamos todos y podemos salir a la calle de verdad, como hacen los demás países”, concluyó su discurso, que provocó revuelo en las redes sociales entre quienes lo apoyaron y quienes fueron críticos con el ex zaguero.

SEGUIR LEYENDO: