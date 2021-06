Se retiró Matías Caruzzo, multicampeón con Boca, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Rosario Central

Matías Caruzzo se retiró luego de 15 años y cinco títulos en el fútbol argentino.

Hoy Matías Caruzzo anunció su retiro del fútbol. De amplio recorrido, fue campeón en los cuatro equipos donde jugó en nuestro país (Boca, San Lorenzo, Rosario Central y Argentinos Juniors), pero que está muy identificado con el Bicho, club con el que debutó en Primera División y con el que jugó sus últimos partidos. Al defensor de 36 años, lo tuvo a mal traer una lesión que le impidió jugar en el último semestre y por eso informó que dejó la actividad.

Caruzzo, que regresó en la temporada 2019/2020 al conjunto de La Paternal, sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo obligó a estar a afuera de los campos de juego y de esta forma hizo pública su decisión en su cuenta de Instagram. “Cierro una etapa importante de mi vida, la cual he disfrutado muchísimo, pero que lamentablemente este último semestre mi rodilla no me permitió seguir”, escribió en la red social.

En el posteo puso una foto de su primera etapa en Argentinos cuando fue campeón del Torneo Clausura 2010. Matías se inicio en el Bicho en 2005 y luego consiguió el citado título logrado hace once años. El entrenador de ese equipo fue Claudio Borghi, que tuvo en Caruzzo a uno de los baluartes de su equipo. El Bichi pasó a dirigir a Boca y consiguió la contratación del defensor, que obtuvo en el Xeneize el Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina en la temporada 2011/2012.

Luego de un paso por Chile en 2014, donde estuvo en la Universidad Católica, volvió al fútbol argentino y se sumó a San Lorenzo con el que ganó la Supercopa Argentina en 2015, en una histórica goleada 4-0 frente a Boca.

Más tarde llegó a Rosario Central, donde también se consagró y obtuvo la Copa Argentina 2017/2018. En esa ocasión el Canalla igualó 1-1 Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero le ganó por penales. Continuó en el conjunto de Arroyito hasta mediados de 2019, cuando decidió retornar a la entidad que lo vio nacer, Argentinos.

El posteo de Caruzzo donde anunció su retiro.

El zaguero, que también llegó a jugar en la selección argentina, tiempo atrás también se contagió de COVID-19 y aseguró “la pasé mal, no podía ni caminar”.

Más allá de colgar los botines, Matías explicó en su publicación que “me preparo y capacito para mi futuro. Hoy es momento de pasar más tiempo con mi mujer e hijos y disfrutarlos”.

En sus 15 años como profesional, Caruzzo jugó 329 partidos y marcó 15 tantos.

Agradeció a sus técnicos formadores y a todos sus compañeros en los diferentes equipos donde estuvo. Además, dejó una reflexión: “El fútbol me ha dado la posibilidad de compartir cancha con enormes jugadores y personas con muchos de los cuales hoy mantengo una hermosa amistad. Atrás quedan las estadísticas... Cuánto gané o cuánto perdí, pero no dejan de ser números fríos a la hora de compararlos con las personas y los momentos vividos”.

Caruzzo no pudo jugar ni un solo minuto en la era de Gabriel Milito como entrenador, donde Argentinos tuvo una gran primera fase en la Copa Libertadores y se quedó con su grupo. En los octavos de final del certamen internacional esperan por River.

En tanto que cuando el fútbol se reactive, habrá un reconocimiento a Caruzzo de parte de Argentinos por su trayectoria y su identificación con la institución.

Caruzzo junto a Diego Armando Maradona, en el estadio que lleva el nombre del recordado Diez.

