Boca ya prepara el nuevo equipo: arregló el regreso de un ex jugador del club

Miguel Russo sonríe: llega el primer refuerzo para Boca (Boca oficial)

Su nombre no estuvo sobre el tapete en las últimas semanas y hasta se habló de que Boca podía llegar a venderlo en este mercado. El ex jugador xeneize que será repatriado a la brevedad no es ni Facundo Roncaglia ni Éver Banega. Se trata de Marcelo Weigandt, que está a préstamo el último año en Gimnasia y Esgrima La Plata y cuenta con una cláusula de retorno instantáneo que el club de la Ribera ejecutará.

El Consejo de Fútbol ya se comunicó con el futbolista para advertirle de su intención de contar con él en el próximo semestre y también alertó sobre esta realidad al Lobo, que pierde a uno de sus hombres claves para el resto de 2021. El Chelo disputó 21 encuentros desde su arribo a la entidad tripera y además de despliegue y buenas actuaciones le sumó una cuota goleadora y asistencias a su performance (gritó en tres ocasiones).

Luego de haberse destacado como uno de los mejores marcadores de punta derechos de la Copa de la Liga Profesional, Miguel Ángel Russo rectificó su postura y solicitó su retorno, teniendo en cuenta que ya no contará ni con Julio Buffarini ni con Leonardo Jara y probablemente Nicolás Capaldo, a quien improvisó como carrilero por derecha en más de una ocasión, sea vendido al Salzburgo de Austria. De todas maneras el cuerpo técnico no se conformará con la vuelta de Weigandt y aguardará por un nuevo refuerzo en ese sector. El apuntado es el peruano Luis Advíncula, que compite con el Rayo Vallecano en España para ascender a la máxima categoría. Sin embargo, a este medio le advirtieron que podría surgir algún tapado.

Weigandt estaba a préstamo en Gimnasia de La Plata, pero Boca ejecutará la cláusula para repatriarlo (Foto: Boca Oficial)

La idea de Russo es tener a Weigandt listo para el 18 de junio, cuando el plantel se reintegre a los entrenamientos en el Complejo Pedro Pompilio pensando en hacer la pretemporada y con la mira fijada en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Atlético Mineiro (ya se definieron las fechas de los duelos). La ilusión del DT es tener también a otro lateral derecho para esa fecha y el inconveniente que surge respecto a la posible contratación de Advíncula pasa porque Rayo Vallecano disputa hoy los playoffs por el tercer ascenso y, en caso de llegar a una hipotética final, recién concluirá el 20/6. Además, el ex Newell’s estará afectado a su selección nacional para la Copa América como mínimo hasta fin de mes, cuando finalice la primera ronda.

VAN POR MÁS

En los próximos días podría haber novedades por otras incorporaciones en Boca. Los apuntados son Esteban Rolón (solamente falta la firma y concluir con el papelerío junto a Huracán), Nicolás Orsini (continúan las charlas con Lanús, que recibió un sondeo del Bologna de Italia por su goleador) y Norberto Briasco, a quien le comprarían la mitad del pase.

Hay que remarcar que Boca está habilitado para incorporar cinco nombres a la lista de buena fe de la Libertadores de cara a la serie de octavos de final y, en caso de concretar estos tres refuerzos más el de Weigandt, solamente restaría una plaza más. Y ahí tendrán que definir si para el quinto cupo suman a otro lateral derecho o un centrodelantero más.

SEGUIR LEYENDO: