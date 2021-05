Fuerte crítica del hermano del Kun Agüero a Pep Guardiola: borró el tuit, pero la captura se viralizó y tuvo que salir a aclarar

Sergio Agüero jugó los últimos 20 minutos de la final entre el Manchester City y Chelsea por la Champions League (REUTERS/David Ramos)

Sergio Agüero se despidió del Manchester City con una dura derrota en la final de la Champions League ante el Chelsea. El Kun ingresó desde el banco de los suplentes y disputó los últimos veinte minutos del encuentro que se disputó en el Estadio Do Dragao en Lisboa, Portugual, y que tuvo como gran ganador a los Blues gracias al tanto de Kai Havertz.

De este modo, el mejor futbolista de la historia de los Ciudadanos puso punto final a su paso por el elenco inglés, donde dejó una huella imborrable. Con una sentida carta, el delantero argentino se despidió de los hinchas y ahora se prepara para una nueva etapa. Con 32 años, el Kun Agüero está a punto de firmar con el Barcelona de España para jugar con su amigo Lionel Messi.

La publicación del hermano del Kun Agüero contra Pep Guardiola, que luego borró (Twitter)

Segundo después de la derrota ante Chelsea y con el dolor por la imagen del final del Kun llorando en el campo de juego, Mauricio del Castillo, el hermano de Sergio Agüero, cargó con dureza contra Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City.

“Guardiola desde que llegó al City nunca lo quiso a mi hermano”, publicó Del Castillo en su cuenta (@Mauridelca20). Y le respondió a un usuario que había compartido su publicación con el mensaje: “Lo vimos todos”. A lo que el hermano del Kun, agregó: “Perfecto me alegra que lo hayan visto todos, es más y lo vuelvo a escribir si querés”.

La respuesta del hermano del Kun Agüero, sobre la crítica a Pep Guardiola, que luego borró (Twitter)

Por supuesto, el tuit causó gran revuelo y mucho rechazo, por lo que horas después decidió eliminarlo. Sin embargo, la captura se volvió viral. A raíz de ello, el hermano del Kun publicó dos mensajes más e intercambió opiniones con sus seguidores en la red social.

“Ahora no se puede opinar que saltan todos. Abrazo gente. Una final se gana o se pierde pero nunca se puede jugar así. Es mi opinión, abrazo y disfruten y sean libre en expresar lo que sientan”, escribió.

Las publicaciones del hermano del Kun Agüero en las redes sociales (Twitter)

Luego tras el comentario de uno de los usuarios que le pidió que no borrara el tuit, contestó: “Mucha gente toxica demasiada acá no podes decir nada que hay muchos boludos que se piensan que saben y nunca agarraron una pelota solamente están sentados en el sillón criticando es así pero bueno cosas que pasan y no va a cambiar nunca”.

Días atrás, cuando se confirmó que el argentino no continuaría en el elenco inglés, Guardiola se refirió de la siguiente manera: “Lo vamos a echar mucho de menos. Es una gran persona, muy agradable. Me ha ayudado muchísimo. No podemos reemplazarlo. Es un enorme futbolista que ha ayudado a llevar a este club al sitio en el que está hoy. Siempre nos quedará su legado”.

Pep Guardiola dirige al Manchester City desde 2016, mientras que Sergio Agüero alcanzó un impresionante récord en los Ciudadanos: anotó 260 goles desde su arribo en 2011 procedente del Atlético de Madrid. Además, obtuvo cinco Premier League, seis Copas de la Liga, una Copa de Inglaterra y tres Community Shield.

