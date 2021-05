El gesto de Juan Román Riquelme con un recordado jugador de Boca

Román y un gran gesto con un ex futbolista del club

“Yo no tengo vergüenza de nada porque pedir trabajo no es ninguna deshonra. La cosa fue así: yo tenía un número de teléfono viejo de Román, lo llamé y no lo usaba. Pero se ve que me tocó dos veces la varita en mi vida, una cuando debuté en Primera y otra cuando me atendió ahora Román, porque era un teléfono que él no usaba”. Las palabras salen de la boca de Claudio Benetti, ex futbolista xeneize que fue entrevistado en Radio Mitre luego de su incorporación al cuerpo técnico de infantiles en el Predio de Ezeiza de Boca.

El cordobés de 50 años que anotó el gol del empate 1-1 con San Martín de Tucumán en la Bombonera que le dio el título del Apertura 92 a Boca, que cortó ese día una racha de 11 años sin campeonar, estaba desocupado y acudió al líder del Consejo de Fútbol de la institución.

Detalló sobre el recado que le envió al correo de voz: “Le dejé un mensaje diciendo ‘qué tal, Román, ¿cómo te va? Claudio Benetti habla. Quizás no me conozcas porque somos de distintas épocas pero quería pedirte la gauchada que me puedas atender porque yo necesito laburar y quería ver si vos o los muchachos que están con vos me podían dar una mano. Fijate si se puede, Román, sin ningún compromiso. Igual te agradezco por escucharme, te mando un abrazo’”.

Benetti en un partido de veteranos junto a Diego Maradona (FOTO NA:Santiago Pandolfi)

A la semana, Marcelo Delgado lo llamó para preguntarle qué necesitaba y Benetti insistió con el pedido que le había hecho a Riquelme de antemano: “Le dije lo mismo del otro audio. A los 3 ó 4 días me citaron en el predio de Ezeiza y me contrataron. Sinceramente no tengo vergüenza de nada, le dije que yo me había criado ahí y si me podían dar una mano”.

En tanto, reveló: “No tenía ningún tipo de prejuicio. Fuera para limpiar baños, cortar pasto, limpiar los botines... Le dije todo eso porque no tenía ningún inconveniente de hacerlo porque lo único que me interesaba era trabajar, no quería otra cosa. Ni que me den un trabajo por ser Benetti, el apellido acá no va más porque ya pasé de época. Fui por eso, no pedí otra cosa”.

El ex mediocampista que hace algún tiempo contó que le cortó el teléfono a la producción de Mirtha Legrand cuando fue invitado a su programa televisivo, trabaja desde hace semanas con el grupo de entrenadores con pasado azul y oro que Riquelme reclutó desde que asumió en el departamento de fútbol. A su lado en las Infantiles, por caso, trabaja con él Roberto Passucci.

SEGUIR LEYENDO: