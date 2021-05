Erling Haaland subió una foto con la camiseta de Boca y el posteo se convirtió en uno de los más virales de su cuenta en redes

Erling Haaland lució la camiseta de Boca mientras disfruta de sus vacaciones

La figura de Erling Braut Haaland ya está realizando impacto a nivel continental a base de goles y buenas actuaciones con el Borussia Dortmund. Con el próximo mercado de pases a la vuelta de la esquina, los rumores comienzan a vincular al delantero noruego a los grandes clubes de todo Europa pero para sorpresa de todo el mundo virtual se fotografió con una camiseta de Boca Juniors y rápidamente su imagen se volvió viral.

La publicación se llenó de hinchas pidiendo que juegue para el club de la Ribera y cruzó la línea del millón de ‘Me Gusta’ en tan sólo una hora, convirtiéndose en uno de los posteos con más reacciones de todo su perfil. Además, acumuló más de 24 mil comentarios a poco de conocer la luz. Con estos números superó los comentarios 22 mil comentarios de un posteo de marzo con su selección y quedó camino a romper la línea de los más de 33 mil que tuvo el video con la camiseta del Corinthians de Brasil que subió en julio del 2020. En cuanto a los ‘Me Gusta’, el posteo reciente con más corazones fue el del 14 de marzo pasado donde posó con una colorida remera durante un día de descanso y sumó casi 2 mil reacciones positivas.

Con un colorido perro de decoración a su lado y con la frase “Viernes soleado con mi pequeño amigo” como epígrafe, el goleador rompió las redes de manera inesperada.

Un día antes su ex compañero Leonardo Balerdi reveló la razón por la que Haaland tiene simpatía por el Xeneize. “Lo volví loco con Boca. Le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo lo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en la Bombonera, que era algo único, los videos cuando el estadio estaba explotado y cuando la hinchada se caía abajo”, contó en charla con TyC Sports.

Y agregó al respecto: “Creo que se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto. Cada vez que ve un video me lo manda o cuando yo veo un video de la hinchada se lo mando y me responde siempre con corazones. Me jode y me pregunta: ‘¿cuándo vamos?’”. Poco menos de 24 horas después de las declaraciones de Balerdi, el noruego confirmó la anécdota del defensor que hoy milita en el Olympique de Marsella.

Los jugadores del Dortmund frente a su hinchada previo a la pandemia (Foto: REUTERS)

Justamente el Borussia Dortmund comparte con Boca esa tradición pasional en la que los hinchas llenan las tribunas y renuevan los abonos temporada tras temporada. Además, el Signal Iduna Park se caracteriza por los impresionantes mosaicos que realizan los fanáticos en la previa de cada partido importante del club y la enorme tribuna popular en la que miles de seguidores se reúnen en cada duelo de su equipo.

Durante la última semana se vinculó a Erling Haaland con el Barcelona y el Real Madrid por las reuniones que mantuvo su padre Alf-Inge con las directivas de los dos clubes españoles. Pero el poder ofensivo que puede brindar el goleador también es pretendido en Inglaterra por los dos cuadros de Manchester. El que intente avanzar en las negociaciones por el noruego, deberá tener en cuenta la cláusula de rescisión de 150 millones de euros y su pretensión salarial, de diez millones anuales.

Pero luego de ganar la Copa de Alemania con el Borussia Dortmund, medios alemanes argumentan que Erling tiene planeado cumplir su contrato de tres años con el cuadro teutón antes de pegar el salto a otro club. Pero al final, son los números que aparezcan sobre la mesa los que decidirán cuál será el futuro del Golden Boy.

El noruego ganó su primer título con la camiseta del Dortmund (Foto: REUTERS)

