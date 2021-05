Boca sale con todo al mercado de pases: el “sueño” de Russo, el delantero del fútbol local y los extranjeros que están en órbita

Juan Román Riquelme define los refuerzos de Boca para la próxima temporada

Boca sale con todo al mercado de pases. Si bien la temporada todavía no finalizó, el Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme está a punto de cerrar varias caras nuevas debido a la importante sangría que de jugadores que sufrirá el club por los préstamos que se vencerán el mes próximo.

Entre los nombres que podrían transformarse en refuerzo surgió el de Nicolás Orsini, delantero de Lanús. Según informaron fuentes cercanas al club del Sur habría acuerdo entre ambas instituciones en lo económico, pero el Granate habría pedido dos jugadores a préstamo por un año y con opción de compra como parte de la operación. Estos serían Agustín Obando y Gonzalo Maroni.

Nicolás Orsini de Lanús. EFE/Marcelo Endelli/POOL/Archivo

Vale recordar que Orsini ya había estado en carpeta en el mercado de pases pasado y que Lanús había mostrado interés por Obando y Maroni. Habrá que aguardar si esta vez llegan a buen puerto.

Otro de los jugadores del medio local con los que Boca tendría todo acordado y sería cuestión de horas para que confirmen su arribo es el mediocampista Esteban Rolón, quien también figuró en el radar xeneize no hace mucho tiempo atrás. Esta vez, el Consejo de Fútbol pagará la cláusula de salida de 500 mil dólares y se quedará con el futbolista de Huracán.

Esteban Rolón, jugador de Huracán (FotoBaires)

El lateral derecho es uno de los puestos clave a reforzar por Boca, ya que de mínima Julio Buffarini y Leonardo Jara no renovarán con el club, además de que Nicolás Capaldo podría ser transferido al Red Bull Salzburg de Austria. A todo esto habrá que sumarle que el juvenil Marcelo Weigandt, quien se encuentra a préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata, sería vendido.

Por este motivo, se bajaran tres posibilidades para cubrir ese sector. Fabricio Bustos, de Independiente, es la debilidad pero sigue siendo difícil, por tal motivo surgieron otros dos nombres. El del peruano Luis Advíncula (31 años), que pelea por el ascenso con el Rayo Vallecano de España y de no conseguirlo, aumentan sus chances de recalar en Boca. El otro es un viejo conocido en el club: Facundo Roncaglia (34), quien queda libre en el Osasuna. Román ya se contactó con el defensor que debutó en el Xeneize de la mano de Russo en 2007.

Facundo Roncaglia podría retornar a Boca (NA)

“Estamos pendientes del teléfono para ver si me llaman de Boca. No les cierro las puertas nunca. Uno siempre tiene la ilusión, porque me quedó la espina de no poder jugar la final de la Libertadores 2012”, expresó el futbolista en el marcado de pases pasado. Sin embargo, el club español le ofreció renovar, además de que cuenta con ofertas de Europa y Brasil.

En el puesto de mediocampista central se barajaron varios nombres en el último tiempo. El Pitbull Gary Medel fue uno de ellos, pero Miguel Ángel Russo habría pedido que se hiciera un esfuerzo por Éver Banega, a quien lo dirigió en su paso anterior por el club. También es del gusto de Juan Román Riquelme, quien ante la trunca llegada de Edinson Cavani, se utilizaría ese dinero para intentar lograr un acuerdo con el ex futbolista de la selección argentina de 32 años que tiene contrato vigente con el Al-Shabab, elenco de la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita.

Éver Banega, otro ex Boca con el que sueña Miguel Ángel Russo (NA)

