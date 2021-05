Dalma Maradona analiza realizar un homenaje para su padre y lanzó una indirecta para la dirigencia de Boca

Dalma en el primer partido que Boca disputó en la Bombonera tras la pérdida de Diego

El insomnio llevó a Dalma Maradona a abrir un cuestionario con sus seguidores de Instagram y hubo preguntas de todo tipo. La hija mayor del Diez contó que la invitaron a participar del programa Masterchef porque no se sentía preparada, que tiene el sueño frustrado de conocer todos los países del mundo y planea viajar a Grecia y Perú cuando la pandemia lo permita, que su comida favorita son los fideos y los gustos de helado que siempre pide son chocolate con almendras, blanco o algún otro de ese estilo. Pero a las consultas random se les sumaron varias referidas a su papá y la mayoría tuvieron respuesta.

“¿Qué es lo que más te cuesta de ser la hija del 10?”, le preguntaron. “Extrañarlo cada día más”, confesó Dalma, que además reveló que soñó dos veces con él desde su pérdida y que casi todos los días lo siente de alguna manera diferente. “A veces estoy bien y otras como el culo! Igual soy una agradecida de poder trabajar de lo que me gusta para poder distraerme y poder compartir cosas con mi hija, que nunca me deja estar triste”, expresó.

En la misma sintonía eligió a la incónica imagen en la que le está poniendo una margarita en la media a su padre cuando era niña como la mejor foto que tiene con él y contó que con su hermana Gianinna armaron una playlist de canciones con las que lo recuerdan.

A Dalma le propusieron armar un súper festival para celebrar lo que fue y es Diego y ella aceptó la idea: “Claro! También que todos los que quieran puedan llevarle una flor o lo que quieran”. Y cuando le preguntaron si pensaba hacerle un “lindo homenaje” a su papá y exigieron que fuera en la Bombonera, disparó una crítica a la actual dirigencia de Boca: “Ojalá pueda ser en la Bombonera pero no creo... si no lo quisieron homenajear en vida, menos ahora (obvio que no hablo de la gente!)”.

La crítica de Dalma a la actual dirigencia de Boca

Cabe recordar que quien era el entrenador de Gimnasia La Plata había jugado políticamente en contra de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme antes de las elecciones en Boca de fines de 2019. Gran polémica se generó en torno a su figura y el homenaje que le rendirían en la Ribera cuatro meses más tarde, cuando el Lobo visitó a la Bombonera por la Superliga. El entorno del Pelusa sintió que desde la directiva azul y oro le hicieron un vacío y hasta hoy no se lo perdonan.

Riquelme, en su última aparición pública, habló por primera vez luego del fallecimiento de Diego: “Me pasa lo mismo que nos pasa a todos los argentinos: creemos que Diego en algún momento va a aparecer. Nunca vamos a aceptar lo que pasó. Era nuestro héroe, creíamos que era Superman. Hemos sido muy felices los que amamos este juego por haberlo visto jugar y por las alegrías que nos dio”.

Por otra parte, cuando le mencionar la demanda que le hizo “al infeliz”, Dalma ironizó: “¿A cuál de todos?”. Y le envió un mensaje a todo Gimnasia y Esgrima La Plata, el último club por el que pasó Diego: “Les voy a estar agradecida toda la vida por el amor a mi papá y a nosotras! Siempre voy a querer que les vaya bien”. Eso sí, su amor por el Xeneize es incomprable: “¿De qué equipo sería si no fuera de Boca? DE BOCA SIEMPRE”.

