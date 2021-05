Atención Boca: Riquelme se habría comunicado con un delantero argentino que estuvo a un paso de jugar en el Barcelona

El presente de Boca no es el mejor. A pesar de que el equipo que dirige Miguel Ángel Russo logró la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga tras vencer a River en la tanda de penales, todavía no logró avanzar de ronda en la Copa Libertadores. Luego de dos derrotas consecutivas, no pasó del empate sin goles ante Barcelona de Ecuador en la Bombonera y deberá esperar a la última fecha para saber cuál será su futuro a nivel internacional.

Mientras se define cómo terminará este primer semestre de competencia, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol planifican el armado del plantel para el segundo tramo del 2021. A la espera de ver qué sucederá con futbolistas como Julio Buffarini, Emmauel Mas, Leonardo Jara y Franco Soldano, a quienes se les vence su contrato, o casos como los de Mauro Zárate y los arqueros Esteban Andrada y Agustín Rossi, que podrían dejar el club ante nuevas ofertas, los encargados del fútbol profesional trabajan en las incorporaciones.

Ante este escenario y con la confirmación de que Edinson Cavani seguirá en Manchester United, el vicepresidente primero del club y sus ayudantes se habrían puesto en contacto con un goleador que brilló en la liga española en las últimas temporadas. Según informó el periodista Moi Llorens, de ESPN España, Riquelme se habría contactado con el entorno del Chimi Ávila para hacerle saber su intención de sumarlo al Xeneize en el próximo mercado de pases.

Chimy Ávila, el delantero que pretendería Boca (EFE)

Ezequiel, hermano de Gastón, el marcador central que sumó Boca y que ahora está en Rosario Central a préstamo, tiene 27 años y llegó al fútbol europeo en 2017, cuando se incorporó al Huesca. Luego de dos temporadas en el equipo, el Osasuna pagó por él una suma cercana a los tres millones de euros y se transformó en una pieza clave para el conjunto de Pamplona.

El atacante, que anotó 11 goles en 30 partidos en el club, sufrió dos graves lesiones consecutivas. En enero del 2020 se rompió los ligamentos de su rodilla izquierda y, cuando estaba listo para volver, padeció la misma afección en la pierna derecha en septiembre del año pasado. “Hoy comienza otra batalla que la vida me pone y que superaré una vez más. Mientras más difícil se haga el camino, Dios multiplicará mis fuerzas y mientras más fuertes sean los desafíos, más grandes serán mis victorias”, escribió en esa época.

Con contrato hasta 2023 en Osasuna, el Chimi ya visitó la camiseta de Boca: fue en las primeras categorías de las divisiones inferiores. Ya con 16 años, Ávila hizo su estreno en el fútbol profesional en la Primera B Nacional con Tiro Federal en 2010. Luego de cinco años en el conjunto de Santa Fe, se mudó a San Lorenzo. En el Ciclón disputó dos temporadas.

Según explicó el periodista español, el atacante argentino estuvo a un paso de convertirse en jugador del Barcelona: en la temporada 2019/2020, cuando Luis Suárez sufrió una rotura en el sóleo que lo alejó durante varios meses del equipo culé, Ávila había sido el elegido para reemplazarlo por la directiva del ex presidente Josep Maria Bartomeu. A pocos días de cerrar la negociación con Osasuna, Chimi sufrió la primera rotura de ligamentos y finalmente su lugar en el conjunto de Lionel Messi lo ocupó el danés Martin Braithwhite.

Durante la presente campaña, el delantero argentino jugó ocho partidos y un total de 198 minutos con la camiseta de los Rojillos. A la espera de la última jornada, todavía no anotó desde su regreso tras su lesión.

Ávila contra Marcelo, en el último Osasuna-Real Madrid por la liga española (Reuters)

