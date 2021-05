Fuerte crítica de Sebastián Domínguez a Villa por su video en las redes: “Maestro, sos 24 horas jugador de Boca, si no ahí está la puerta”

Sebastián Domínguez critica a Sebastián Villa por su video de cumpleaños

El miércoles pasado Sebastián Villa cumplió 25 años y lo celebró con algunos familiares y amigos en su casa. Fue un día antes de que Boca recibiera a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y en vísperas de la semifinal contra Racing en Copa de la Liga que finalmente fue suspendida por la AFA por la medida gubernamental de confinamiento que se prolongará durante 9 días en Argentina. El colombiano publicó videos en los que se lo vio sin barbijos ni protocolos y generó una ola de críticas. Sebastián Domínguez habló de eso en ESPN.

“Hay una cierta inconsciencia que nos pasa a todos o que en algún momento nos ha pasado. Incluso me pasá acá con cosas que digo y después pienso que podría haber dicho de otra manera para protegerme sin ocultar lo que sentía. El futbolista no percibe la influencia que tiene en la sociedad, no dimpensiona lo importante que es”, comenzó su reflexión el ex defensor.

Y prosiguió su visión citando una situación personal: “Mi hijo es chiquito pero quiero que sea hincha de Newell’s. Tiene amiguitos que son de Boca, de River, entonces un día viene y me dice que es de Boca, River, Racing e Independiente. Yo, para que él sea hincha de Boca, le tengo que mostrar algún ejemplo porque por más que yo le diga, él se tiene que enamorar y creer en lo que yo le estoy diciendo. Lo trato de llevar a un lugar donde creo que hay un buen ejemplo”.

Polémico festejo de cumpleaños de Villa

“Hay situaciones con las que eso aleja a la gente. Son Boca. Estos chicos son Boca las 24 horas del día. Y no es por caerle de vigilante a Villa, pero lo tiene que entender de una vez por todas. Él y los otros chicos que han hecho lo mismo en otras circunstancias. No importa el color de la camiseta, importa que son ejemplos para una sociedad que está muy golpeada. Entonces no es joda. Tenés que tener cierta sensibilidad con el resto de las personas”, cuestionó Domínguez el accionar del jugador que ya tuvo otros problemas que se mediatizaron y continúa en litigio con su ex pareja por una denuncia de violencia de género.

Por último, el ex defensor de Vélez, Newell’s y la selección argentina opinó que la institución de la Ribera debería tomar cartas en el asunto y le envió un mensaje directo a Villa: “El club evidentemente tiene que reaccionar contra estas cosas porque ¿quién es Boca?, ¿quién queremos que sea Boca? Quiero que sea un buen ejemplo. Que sea un ejemplo de solidaridad con el otro, que sea un ejemplo positivo. En este tipo de situaciones no es de caerle de vigilante y ahora exponerlo en todso lados, pero sí arrimarte y decirle ‘maestro, 24 horas del día sos jugador de Boca y si no ahí está la puerta’ y que venga otro . Si se mueren todos por jugar en Boca”.

