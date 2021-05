¿Gallardo suma dos “refuerzos” contra Independiente Santa Fe? El gesto de los líderes Pinola y Enzo Pérez ante la ola de COVID-19 en River

Ambos jugadores se pusieron a disposición del entrenador





Conmebol rechazó el pedido de River para sumar dos arqueros, luego de que los cuatro inscriptos en la lista de buena fe se contagiaran de coronavirus junto a otros 16 compañeros, y mañana ante Independiente Santa Fe de Bogotá, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá un jugador de campo en la valla.

Con 20 futbolistas afectados por Covid-19, entre ellos Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli (los cuatro arqueros), mañana en el Monumental atajará (en principio) Jonatan Maidana, Milton Casco o Tomás Lecanda y River, además, no sólo no tendrá suplentes sino que podría presentar a un equipo con menos de 11 protagonistas en la formación inicial.

En este contexto, Enzo Pérez y Javier Pinola se pusieron a disposición del entrenador a pesar de estar en plena recuperación física. El caso del volante con pasado en Estudiantes arrastra una “molestia en el isquiotibial derecho” que determinó su salida en el entretiempo en la caída por penales ante Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Por lo tanto, una de las posibilidades es que el experimentado mediocampista asuma el rol de arquero improvisado para no exigirse más de lo recomendado. Además, el ex jugador de la Selección conoce el puesto por sus intervenciones en los entrenamientos recreativos.

El defensor, en tanto, se está recuperando de una fractura en su antebrazo, sufrida el 28 de febrero cuando River enfrentó por la tercera fecha de la Copa Liga a Platense en Vicente López. El rosarino integra la lista del torneo internacional por tal motivo cumple el requisito formal para salir a la cancha. Aunque todavía no tiene el alta médica, el lunes se viralizó un audio suyo en el que deja en claro su entusiasmo por poder ser incluido en la nómina que juegue ante los colombianos.

“Con fe, con fe amigo como siempre. Hay con qué creer. Yo que sé, vamos a ver, ojalá que se ilumine la lamparita y me suba a la lista. Yo sabés como estoy”, indicó el ex jugador de Rosario Central en el audio que se publicó en TyC Sports. Desde su llegada a River, Pinola se convirtió en uno de los baluartes en la última línea y frente a la compleja situación por la que atraviesa el Millonario los hinchas se ilusionan con la presencia del ex Racing.

River había pedido formalmente la posibilidad de inscribir a los arqueros Alan Leonardo Díaz (quien fue titular y figura en el Superclásico en La Bombonera) y Agustín Gómez en reemplazo de Lux y Petroli.

Sin embargo, haber desechado la posibilidad de presentar una lista de buena fe de 50 jugadores, el límite que permitía por la situación extraordinaria derivada de la pandemia (el DT, Marcelo Gallardo, entregó una nómina de 32 integrantes), se convirtió en argumento para que Conmebol rechazara la solicitud de los millonarios.

Con 20 jugadores contagiados y aislados, a Gallardo sólo le quedan 12 de su lista. Y de esos 12, dos no están en su mejor condición física: Enzo Pérez y Javier Pinola. Según le confirmaron a Infobae, en la última práctica el volante estuvo bajo los tres palos (lo que alimenta la hipótesis de verlo en el arco frente al elenco colombiano) y el defensor se puso a disposición del DT.

Luego del entrenamiento, al técnico le quedó un panorama más claro para ir en busca de una hazaña ante Independiente Santa Fe de Bogotá. Napoleón está diseñando una nueva estrategia. Y la misma se observará mañana en el Monumental.

