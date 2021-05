Tras la negativa de la Conmebol, quiénes son los 4 jugadores de campo candidatos a atajar en River Plate

Gallardo y su dilema: a quién le da los guantes de arquero (Foto: Télam)

Finalmente la Conmebol no hizo lugar al pedido excepcional de River Plate, que pretendía que dos de sus arqueros juveniles fueran incluidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores teniendo en cuenta que sus cuatro guardametas principales quedaron imposibilitados de ser convocados en el próximo partido por haber sido casos confirmados de coronavirus. La contestación del organismo que regula el fútbol del continente expone una realidad: Marcelo Gallardo deberá utilizar un jugador de campo como arquero en el compromiso contra Independiente Santa Fe de Bogotá que se desarrollará este miércoles en el Estadio Monumental.

El Millonario tuvo una alta cantidad de bajas pero el mayor problema está en la valla, ya que mañana tendrá que ponerse los guantes uno de sus jugadores de campo luego de que el ente que rige al fútbol sudamericano impidiera que Alan Leonardo Díaz y/o Agustín Gómez fueran añadidos a la preselección.

Los jugadores habilitados y disponibles a esta hora son: Jonatan Maidana, Tomás Lecanda, David Martínez, Milton Casco, Leandro Peña Biafore, José Paradela, Fabrizio Angileri, Julián Álvarez, Jorge Carrascal y Agustín Fontana. Cabe recordar que Enzo Pérez y Javier Pinola, inscriptos en la nómina, están lesionados y no podrán ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.

Frente a este panorama, los tres que primero picaron en punta para cumplir con la extraordinaria tarea en el trascendental encuentro de mañana, fueron Maidana, el juvenil Lecanda y Casco . Sin embargo en las últimas horas se sumó otro nombre a los posibles goleros improvisados: Carrascal . El colombiano apareció entre las posibilidades como un apellido viable con el fin de acomodar tácticamente al equipo.

Maidana, Lecanda, Casco y Carrascal, los posibles arqueros de River mañana

Cabe recordar que en el instante de elevar la lista de buena fe para la Libertadores Gallardo prefirió anotar a 32 profesionales que trabajaban día a día con él por considerar que muchos juveniles no estaban capacitados y preparados para ser incluidos (Conmebol permitía un cupo máximo de 50 jugadores). Tanto Franco Armani como Enrique Bologna, Germán Lux y hasta Franco Petroli, arquero de la Reserva, se contagiaron de COVID-19 y quedaron fuera de acción en la previa al Superclásico con Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En el torneo local, no tuvo problemas y sumó a Leo Díaz como titular y a Agustín Gómez en el banco como medida de urgencia. Sin embargo, en la Copa no los tiene habilitados.

Rodolfo D’Onofrio, máxima autoridad de la entidad de Núñez, había declarado hace algunas horas: “Hasta con 7 jugadores tenemos que ir a jugar. Y si no nos presentamos habrá sanciones. En la lista hay 4 arqueros y los 4 se contagiaron. Si no nos dejan, jugará un jugador de campo”.

Mañana desde las 21 en el estadio Monumental se llevará a cabo uno de los partidos más particulares de la historia de la Libertadores. River se verá obligado a salir a la cancha con solamente 10 jugadores, no tendrá cambios disponibles y uno de ellos tendrá que atajar. Así y todo los del Muñeco confían en conseguir un buen resultado que los mantenga dentro de la zona de clasificación a los octavos de final de la Copa en una zona que tiene como líder al Fluminense de Brasil, al que los riverplatenses recibirán el martes 25 de mayo para cerrar su participación en la fase de grupos.

LOS DATOS DE LOS POSIBLES ARQUEROS DE RIVER

· Jonatan Maidana: defensor central, 35 años, 1.85 de altura

· Tomás Lecanda: defensor central, 19 años, 1.80 de altura

· Milton Casco: marcador de punta, 33 años, 1.70 de altura

· Jorge Carrascal: mediocampista ofensivo, 22 años, 1.79 de altura

SEGUIR LEYENDO: