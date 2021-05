Tras la derrota ante Racing, Diego Dabove renunció a la dirección técnica de San Lorenzo: “Hay que hacerse cargo”

Poco más de cuatro meses duró la experiencia de Diego Dabove en San Lorenzo. Luego de sus exitosos pasos por Godoy Cruz y Argentinos, el ex arquero no consiguió repetir en Boedo. Tras la derrota 2-0 ante Racing en Avellaneda, que dejó al Ciclón afuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, el DT presentó su renuncia y lo comunicó ante los medios a la salida del vestuario.

“Es momento de descomprimir esta situación y dar un paso al costado. Más allá de cualquier análisis futbolístico, estuvimos muy cerquita de pasar a una instancia muy linda, de estar a tres partidos de pelear por un título y no se nos dio. Agradecerle a Marcelo (Tinelli) y a los muchachos. Hay que hacerse cargo”, dijo Dabove, quien había apostado al certamen local, hecho por el cual San Lorenzo quedó en una situación complicada en la Copa Sudamericana (un punto de 9 posibles).

“Mañana vamos a las 9 a saludar al plantel, a todos la gente que convivió con nosotros, para que la secretaría técnica pueda buscar la mejor opción para lo que viene”, agregó. En conclusión, el miércoles, frente a Rosario Central por el certamen internacional, lo más probable es que Leandro Romagnoli, integrante de la secretaría técnica, conduzca al equipo.

“A la gente, pedirle disculpas, me han tratado con mucho respeto, hemos trabajado mucho, no salió. Es fútbol y hay que seguir mirando para adelante”, le dedicó Dabove unas palabras a los fanáticos. “Es una decisión mía. Hay que ser inteligentes, respetuoso; esto es fútbol, se convive con momentos positivos y negativos. Y hoy dar un paso al costado es lo mejor. Lo charlamos con el cuerpo técnico. El club me ha dado todo para trabajar, no tuve ni un pero, ni en partidos difíciles, como Defensa o Huachipato”, cerró el ahora ex técnico cuervo

Ayer, Marcelo Tinelli, presidente del club, había pasado por el entrenamiento para respaldar al entrenador y a los futbolistas en el umbral de un duelo trascendente. El resultado no fue satisfactorio. Ahora, el periodista y animador, junto a su Comisión Directiva, deberán buscarle reemplazante. ¿Será la hora de Néstor Gorosito, quien ya había sido candidato en el momento de las llegadas de Soso y Dabove? O si Romagnoli enlaza buenos rendimientos puede tener alguna chance de permanecer?

La salida de Dabove se da horas después de la confirmación de la despedida de Juan Manuel Llop de Platense, quien se marchó tras vencer 4-1 a Rosario Central. Leonardo Madelón y Lucas Pusineri, los candidatos a reemplazar al Chocho.

