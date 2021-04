Tras la polémica, Wanchope Ábila desmintió estar lesionado y le echó la culpa de su ausencia al césped sintético

Wanchope desmintió tener una lesión de cadera

Si hubo una razón por la que Ramón Ábila no pudo terminar de explotar sus condiciones como jugador en Boca fueron las lesiones. El cordobés fue víctima de constantes distensiones y desgarros que lo tuvieron a maltraer durante su estadía en el Xeneize, donde igualmente mostró una implacable faceta goleadora. Hace poco fue cedido al Minnesota United de la MLS y se informó en las últimas horas sobre una nueva lesión que él desmintió en las redes.

A través de su cuenta de Instagram, Wanchope les agradeció a los que le enviaron muestras de preocupación por su estado físico pero claramente les apuntó a los que se mofaron de la que, en teoría, era una nueva lesión. Se dijo que el atacante de 31 años tenía algo en su cadera que le impedía jugar con normalidad, aunque él mismo aclaró en su cuenta de Instagram que es apenas una molestia lumbar por culpa de la nueva superficie en la que se desempeña: el pasto sintético.

La historia para Minnesota no arrancó bien en la nueva temporada de la MLS que arrancó la semana pasada: el equipo dirigido por el inglés Adrian Heath perdió 4-0 como visitante del Seattle Sounders. Ábila ingresó en el complemento y su coterráneo Emanuel Bebelo Reynoso fue titular. Hoy los de Minneapolis buscarán la recuperación contra Real Salt Lake por la segunda fecha de la Conferencia Oeste y Wanchope no estará disponible.

Vale recordar que el ex Huracán y Cruzeiro no se fue del todo bien con el Consejo de Fútbol de Boca: “No era mi intención salir; con el tiempo se sabrán las cosas y saldrán a la luz”, declaró el día de su presentación con la franquicia estadounidense. Como contrapartida, Jorge Bermúdez tomó la palabra desde el otro lado y aseguró que fue él quien llegó al club con la propuesta para irse a préstamo a la MLS. Su cesión es hasta fin de año y renovó hasta fines de 2022, aunque es una incógnita si el año próximo Wanchope Ábila volverá a la Ribera con la actual dirigencia.

El mensaje de Wanchope Ábila en las redes

EL MENSAJE DE WANCHOPE EN INSTAGRAM

“Hola a todos! Quería aclararles a los que me escribieron precoupados, que NO TENGO ninguna lesión en la cadera, que solo es un dolor lumbar debido a que jugamos en sintético la semana pasada y obvio no estoy acostumbrado. Pero ya estoy mucho mejor y pronto voy a estar a disposición. Gracias a todos por sus mensajes. Abrazo grande”.

SEGUIR LEYENDO: