El Patrón Bermúdez dio su versión sobre las resonantes salidas de Pergolini y Wanchope Ábila de Boca

Bermúdez habló de todo: Russo, el Consejo de Fútbol y las recientes salidas de Boca (Foto Baires)

Jorge Bermúdez rompió el silencio y tocó varios temas que rozan el día a día de Boca. El integrante del Consejo de Fútbol defendió el trabajo del grupo liderado por Juan Román Riquelme, respaldó a Miguel Ángel Russo en su puesto, habló de las posibilidades de fichar al uruguayo Edinson Cavani y no eludió las salidas de Mario Pergolini de la vicepresidencia y Wanchope Ábila del plantel. Las mejores frases de su entrevista con Radio Mitre.

LA SALIDA DE MARIO PERGOLINI

· “No se fue por el Consejo del Fútbol. Tenemos la mejor relación con Mario. Lo conozco hace 8 años y sé la clase de persona que es”

· “Mario estaba al tanto del canal (Boca Predio), participamos con él en la mesa y hubo buena intención. Nos dio mucha lástima su salida, tomó una decisión tan límite cuando había diálogo”

· “El domingo anterior a su salida le pidió al CDF un jugador para entrevistar en el Canal de Boca y habló Carlos Zambrano”

· “No hubo un rompimiento, nunca una pelea. Si Pergolini tenía una idea no es que a nosotros nos haya caído como obligación ni nosotros tampoco le impusimos nada a él. No creo que se haya ido por eso”

· “Su relación con Román era de una altura tremenda, con tremendo respeto. Ni Román se metía en los lugares que no conoce de Mario ni tampoco vi nunca a Mario avasallando a Román. Me parece que se llevaban muy bien”

LA SALIDA DE WANCHOPE ÁBILA

· “Pasó algo muy claro: se le propuso continuidad en el club y lastimosamente se lesionó. Tuvo la operación y llegó una posibilidad de préstamo de Uruguay. Se lo comunicamos y el jugador dijo que no se quería ir. Unos días después vino con una propuesta de Estados Unidos y dijo que quería irse. Le avisamos al cuerpo técnico y Miguel dijo que como no tenía el rol de titular seguramente no estaría cómodo y que no tenía problema en que se fuera”

· “El capítulo no depende de nosotros, es transparente, los papeles lo dicen. Si le proponemos a un jugador un préstamo en el equipo del mundo que sea y no se quiere ir, no se va. Aquí nadie sacó a escobazos a Wanchope ni le tiró la puerta encima a su auto para que no entre más a Ezeiza”

· “El técnico tomó la decisión seguramente porque considera que tiene otros jugadores en una escala superior. ¿Por qué tengo yo que estarle preguntando más cosas a un técnico con más de 30 años de experiencia? ¿Por qué pensar mal de mí porque el otro toma una decisión?”

LA CHANCE DE FICHAR A CAVANI

· “Edinson tiene claridad sobre que aquí se le quiere y respeta. Sería un placer tenerlo con la camiseta de Boca pero hay mucho que depende de él”

· “Todos los días vemos alternativas y estamos analizando pero con Edinson hay una querencia y respeto tremendo. Dependerá en gran parte de él”

· “Lo veo posible porque los seres humanos tenemos principios y a veces hay temas familiares fuertes. Ojalá venga gran parte de esa decisión final por la querencia de él de quedarse cerca de los suyos”

LA RELACIÓN DEL CDF CON RUSSO Y EL RESPALDO PARA SU CONTINUIDAD

· “No entramos al vestuario para sacar alineaciones o decirle cómo tienen que definir o marcar a los jugadores. Nuestra labor es dirigencial y administrativa. Podemos hablar todo el día de fútbol pero tenemos un técnico con más de 30 años de experiencia y jugadores de gran nivel”

· “Con Miguel hablamos de fútbol y opinamos de Boca, del Barcelona o de la Champions League. Las opiniones no son autoritarias ni obligaciones para el entrenador. Son charlas enriquecedoras pero después el técnico toma sus decisiones. Todos los días le preguntamos cómo está el plantel, el grupo y qué necesitan. Y, si nos pregunta, damos nuestra opinión”

· “Nunca estuvo en duda la continuidad de Russo para el Consejo de Fútbol más allá de que hubo momentos buenos y no tan buenos. Sus dolores de cabeza son los nuestros. Me sorprenden que digan que no hay diálogo cuando hablamos todos los días”

EL CASO CRISTIAN PAVÓN

· “El 15 de diciembre se le preguntó si quería presentarse a entrenar y contestó que tenía contrato con Los Ángeles Galaxy. El 1° de enero arrancaron los entrenamientos y él se presentó el día 8. Pasó el período de adaptación y nos sentamos con él en tres ocasiones para mostrarle que estamos para colaborarle, que queremos hacerlo sentir importante y que puede darle mucho a la institución. Que no se le va a cortar ninguna posibilidad de irse adonde quisiera jugar. Y nos tuvimos que bancar que alguien dijera que no conocemos la voz, que no hablamos con él y que no queríamos que se operara cuando esa decisión pasaba por el departamento médico”

· “Es jugador de Boca y tiene contrato. No es el Consejo de Fútbol el que decide si juega en Boca, es del jugador. Pol Fernández no se quedó en Boca, eligió irse. Buffarini no quiso firmar su continuidad cuando el Consejo se la propuso. ¿Por qué el Consejo es culpable de eso? Siempre hubo buena intención de nuestra parte”

