“Es imposible decirle que no a River”: dos figuras surgidas de las inferiores reconocieron sus ganas de volver

Emanuel Mammana abrió la posiblidad de retornar a River (NA)

Si bien River Plate afrontó una importante renovación dentro de su plantel en el pasado mercado de pases con los arribos de Agustín Palavecino, Jose Paradela, Agustín Fontana, Héctor David Martínez, Jonatan Maidana y Alex Vigo tras las importantes salidas de Lucas Martínez Quarta, Juan Fernando Quintero, Santiago Sosa e Ignacio Fernández, el club de Núñez podría volver a hacer ruido en la próxima ventana de transferencias.

Emanuel Mammana, hombre surgido de la cantera millonaria que actualmente se encuentra a préstamo en el Sochi FC desde el Zenit, soltó una frase que generó ilusión entre los hinchas y que podría sacudir por completo el libro de pases en el fútbol argentino para afrontar la recta final de la Copa Libertadores.

“Lo importante ahora es volver a estar en ritmo. Si está la posibilidad de volver, y más a River, se analizará. Es imposible decirle que no. El otro día hablábamos de la vuelta a River con Driussi ; pero bueno, eso queda entre nosotros”, develó el marcador central en diálogo con Cómo Te Va. Esta frase no pasó desapercibida debido a que el delantero ya estuvo cerca de volver al Millonario hace unos meses, algo que el propio Marcelo Gallardo reconoció públicamente en conferencia de prensa.

El pase de Emanuel Mammana pertenece al Zenit, pero actualmente se encuentra a préstamo en Sochi FC (NA: MARCELO CAPECE)

El defensor de 25 años, luego de algunas lesiones, perdió terreno en el Zenit y fue dado a préstamo al Sochi FC, donde obtuvo la continuidad que tanto anhelaba. Lleva disputados 19 partidos y aportó una asistencia. Otro dato importante es que su contrato con el club ruso finaliza la próxima temporada.

A diferencia del Gordo, que llegaría a potenciar un ataque que se vería mermado con la más que factible salida del colombiano Rafael Santos Borré, Mammana afrontaría una dura competencia para quedarse con un lugar en la zaga central. Competiría con el paraguayo Robert Rojas, el chileno Paulo Díaz, Javier Pinola, Héctor David Martínez y Jonatan Maidana.

“Me gustaría que me dirija Gallardo, es un entrenador que te hace crecer. Me encantaría volver a ser dirigido por él, te cambia la cabeza. Marcelo tiene la capacidad de dirigir en Europa. Muchas veces compañeros extranjeros me han preguntado cómo se siente ser dirigido por él. Está capacitado para dirigir en el mundo”, soltó el defensor, con un claro guiño hacia el Muñeco y dejando en claro que no verían con malos ojos volver al club que lo vio nacer. “Siempre me enfoqué en tener mente ganadora, si ganaste uno, ganar dos más. Siempre vi eso en Marcelo, en esa mentalidad siempre ganadora, en seguir creciendo y ganar más cosas”, añadió.

El defensor, que en River conquistó una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y la Suruga Bank, con la banda cruzada en el pecho jugó 34 partidos, en los que marcó dos goles (The Strongest de Bolivia y Colón).

Mammana también elogió a Maidana, quien retornó a la institución tras su paso por el Toluca de México: “Te hace querer aprender de él, aún no siendo defensor. Deja mucho para los chicos y los más grandes. Su vuelta a River es muy importante y le va a hacer bien al club”.

También reconoció que sueña con volver a vestir la camiseta albiceleste de la Selección: “Tuve la suerte de poder estar y sueño con volver a estar. Lo importante ahora es volver a agarrar ritmo, recuperarme de la mejor manera después de las lesiones. Fue un momento muy lindo estar en la Selección, al lado de Messi, Agüero, Di María. Impensado. También recuerdo la clasificación contra Ecuador, fue un partido difícil y muy lindo el festejo y como se terminó dando”.

