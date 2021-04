“Me hice famosa a los 100 años”: la conmovedora historia de la fanática de River que cumplió su sueño de conocer el Monumental

El sueño de Gabina: conocer el Monumental

Desde hace algunos años, cada 10 de abril, Gabina Cialdo esbozaba la misma frase al soplar las velitas de su torta de cumpleaños: “A los 100 años quiero conocer el Monumental, es mi sueño”.

Esta mujer, oriunda de Chivilcoy, es una fervorosa fanática de River Plate, pasión que heredó de uno de sus 11 hermanos y que se incrementó cuando conoció a Andrés Mayo, el amor de su vida y con quien formó su familia. Ella siempre está pendiente de lo que sucede en el Mundo Millonario y todos los fines de semana se sienta enfrente del televisor para alentar a su amado club.

Gabina, junto al vicepresidente Jorge Brito, su nieto Ariel y su hija Marta, cumplió su sueño de conocer el Monumental (Prensa River)

Sin embargo, Gabina nunca había tenido la posibilidad de ir al Antonio Vespucio Liberti. Estuvo cerca de conocerlo en su natalicio número 90, pero una lesión en su cadera dejó truncos los planes. Desde ese momento nació la frase -como una especie de motivación para seguir adelante- que a los 100 años iba a conocer el estadio.

Cuando la historia -o el video, mejor dicho- llegó al Departamento de Relaciones Públicas, la institución de Núñez no lo dudó ni un segundo. “Hay que cumplirle el sueño”, manifestaron.

La emoción de Gabina de ingresar al campo de juego del Antonio Vespucio Liberti (Prensa River)

“Ella es de Chivilcoy, de la provincia de Buenos Aires, y nunca había podido conocer la cancha. Hace 10 años tuvo una fractura de cadera y finalmente no pudimos ir. Desde ese día siempre me jodía que para los 100 íbamos a ir. Y bueno, llegó a los 100”, comenzó su relato ante Infobae Ariel Martínez Mayo, uno de los nietos de Gabina y parte fundamental para que su historia llegara a oídos de la institución de Núñez. “Para que no fuera tan shockeante le contamos algo, pero ella pensaba que la íbamos a conocer por afuera, no que nos iba a recibir la gente del club y que nos iban a dar una camiseta o hacerla ingresar al campo de juego. Fue emocionante, ella está muy feliz. Muy agradecida”.

Santiago Poblet, presidente de Relaciones Públicas del club, fue el primero en enterarse de su historia, la cual le llegó mediante un video en un mensaje a su celular. Rápidamente anotició al vicepresidente Jorge Brito, quien terminó de dar el visto bueno para llevar adelante este emotivo encuentro. “Cuando pasó el primer molinete comenzó a llorar de alegría. Era como un chico en Disney, miraba para todos lados”, rememoró Santiago.

"River es lo más grande que hay", esbozó Gabina con la camiseta del millonario de la temporada 99/2000 puesta

“¿Si River es importante? ¡Es lo más grande sacando a mi familia!”, soltó con una sonrisa dibujada en su cara y vestida para la ocasión -por supuesto, con el manto sagrado puesto- minutos antes de subirse al auto que la llevaría a Figueroa Algota y Lidoro Quinteros para cumplir su ansiado sueño.

Junto a su hija Mirta Mayo - también fanática de River y que nunca había podido ingresar al Monumental- y su nieto Ariel, Gabina obtuvo mucho más de lo que imaginaba. “Cuando lo conoció no podía entender que fuera tan grande. Quedó sorprendida por el césped, que era una alfombra. Las fotos de los jugadores en las instalaciones... Cada paso fue una sorpresa. Dimos una vuelta al anillo y apareció el utilero, quien nos mostró las camisetas y el vestuario. Ella ve todos los partidos de River. Era un sueño casi imposible, y por suerte lo pudo cumplir, y de la mejor manera ”, manifestó su nieto.

Gabina recibió una remera con su nombre y el número 100 en la espalda (Prensa River)

Un cumpleaños que iba a ser reducido, debido a las precauciones que hay que tomar producto de la pandemia del coronavirus, pasó a ser multitudinario gracias a los miles de mensajes de afecto y cariño que recibió Gabina en las redes sociales al hacerse viral su historia. “Me hice famosa a los 100 años”, bromeó.

“Nos conmovió cómo River se movió para poder hacer este festejo con toda la gente. Fue algo muy lindo, inolvidable. Lo pudo disfrutar muchísimo, y la camiseta que le regalaron fue una sorpresa muy linda. River demostró la grandeza que tiene”, recalcó Ariel. La remera, que apenas la recibió se la puso y que recién se la quitó al llegar a su casa, donde se encuentra exhibida en un lugar muy especial para que todos la puedan apreciar, tiene su nombre y apellido en la espalda y el dorsal número 100. “Fueron todos muy amables, muy cariñosos y muy cuidadosos. El amor, eso fue lo que más nos marcó”, concluyó.

Gabina recoció el Monumental, la utilería y el vestuario del plantel comandado por Marcelo Gallardo (Prensa River)

Según le confiaron a Infobae desde el club, y producto de esta experiencia, el Millonario tiene previsto comenzar a agasajar a todos sus simpatizantes que cumplan un centenar de vida.

Tras conocer el Monumental, Gabina se trazó una nueva meta: ver en vivo un partido de su amado club, al cual alentó de manera fervorosa toda su vida sin importarle los más de 160 kilómetros que los separaban. Cuando la situación sanitaria y las autoridades gubernamentales lo permitan, ella se pondrá su camiseta para pisar nuevamente el Antonio Vespucio Liberti y cantará el “River, River yo te quiero, yo te llevo dentro, dentro de mi corazón”.

Gabina no pudo contener la emoción tras ingresar al Monumental por primera vez en su vida (Prensa River)

Gabina, sin darse cuenta, también le envió un mensaje a la sociedad en medio de esta complicada situación mundial que se vive debido al COVID-19. Los sueños están para cumplirse, sin importar la edad.

