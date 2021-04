Los resultados del impactante censo que realizó la AFA en Europa para evitar el “robo” de figuras: hay 302 juveniles en condiciones de ser convocados

Por iniciativa de Bernardo Romeo, coordinador de selecciones juveniles (y ex campeón del mundo Sub 20), la AFA sumó un nuevo apéndice fronteras afuera del país: la Dirección de Scouting Internacional. Para ello, incorporó para dicho rol a Juan Martín Tassi. ¿El objetivo? Tener información de primera mano y contacto con los futbolistas (tanto de la rama masculina como femenina) que están en la órbita del seleccionado y residen en el exterior. En esta primera etapa, la Asociación hizo foco en Europa, desarrollando un censo, que ofreció datos reveladores: hay 302 futbolistas nacidos entre 2001 y 2011 en condiciones de ser convocados. Con la nómina ya completa, y más allá de que muchos ya eran observados por los cuerpos técnicos Sub 20, Sub 17 y Sub 15, “podrán ser seguidos de cerca en forma presencial”, según reza la publicación de la AFA.

El currículum de Tassi ostenta un máster en Alto Rendimiento Deportivo, cursado en la Universidad de Pablo de Olavide (Sevilla), y antecedentes como preparador físico en Quilmes y San Lorenzo, además de en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata. Muchos de los chicos apuntados o emigraron temprano, tentados por la oportunidad de dar el salto temprano a Europa, o son hijos de exiliados en 2001 o en años posteriores en busca de mejores oportunidades económicas o laborales, que exportaron el talento argentino.

Según el recuento, el 77% de los jóvenes están diseminados en las Ligas de España (221) e Italia (48). Pero también fueron detectados en Francia, Alemania Reino Unido Portugal y Rusia. La mayoría de ellos tienen más de una nacionalidad; por lo que varios ya fueron tentados o citados para alguna selección europea. Un ejemplo, que tomó trascendencia en las últimas semanas es el de Mateo Klimowicz, hijo del recordado Granadero. El ex Instituto de Córdoba, que en realidad es categoría 2000 e integra las filas del Stuttgart, fue citado por los germanos.

Otro nombre observado al detalle es el de Nicolás Melamed Ribaudo, mediocampista ofensivo del Espanyol de Barcelona. Es nieto de Felipe Ribaudo, ex delantero de Estudiantes de La Plata, elenco con el que le ganó la mítica final de la Copa Intercontinental al Manchester United en 1968. Sin embargo, ya participó del combinado Sub 19 de España. Tal vez, con la Dirección de Scouting funcionando, eso no hubiera ocurrido. O, al menos, el juvenil podría haber escuchado de primera mano el plan que la selección argentina tenía para él.

Neal Maupay, Nicolás Melamed Ribaudo y Giovanni Reyna, los futbolistas extranjeros que podrían nacionalizarse argentinos para jugar en la Selección que comanda Lionel Scaloni (Reuters)

He ahí el meollo del proyecto. Con el nuevo organigrama, según indicó Tassi, “se puede conformar un seguimiento in situ que es sin dudas conveniente, ya que se puede acompañar al juvenil y entender cuál es la coyuntura en la que se encuentra, tanto en el plano futbolístico como en el anímico”. ¿Traducción? Poder verlo en vivo y en directo, hablar con su familia, conocer sus necesidades y sueños. Apoyarlo. Hacerlo sentir parte del universo albiceleste, a pesar de la distancia.

Si bien desde el predio de Ezeiza no se filtraron nombres del listado de 302 jugadores, hay varios que son evidentes, como el caso de Luka Romero, la estrella del Mallorca que se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la Liga de España. A pesar de que también tiene las nacionalidades mexicana y española, sigue eligiendo a la Argentina y no se pierde ninguno de los entrenamientos a distancia. O Santiago Ramos Mingo, defensor ex Boca que juega en el Barcelona. O Enzo Barrenechea, el chico que saltó de Newell’s a la Juventus.

Pero también hay otros ejemplos con apellido célebre: desde Maurizio Pochettino, el hijo del entrenador del PSG, a Valentino Fattore Scotta, lateral del Sevilla y nieto del Gringo, ex atacante de San Lorenzo. Al menos, Argentina ahora los tiene en el radar; debidamente notariados. Y puede pelear mano a mano porque los juveniles vistan la camiseta albiceleste.

