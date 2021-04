La frase sobre Messi en Barcelona que generó debate: “Haciéndolo jugar tanto, lo estropean”

¿Lionel Messi está sintiendo el rigor físico de los partidos? (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Al mismo tiempo que debate su continuidad en el club, Lionel Messi se esfuerza para estar a disposición de Ronald Koeman en cada presentación. Para el entrenador holandés es intocable al punto tal que, en lo que va de 2021, disputó 21 de los 24 encuentros que el equipo lleva disputado en las diferentes competiciones (solamente faltó por lesión a la Supercopa española contra Athletic Bilbao y por suspensión ante Cornella en Copa del Rey y Elche en liga). Fue reemplazado en solo una ocasión (ante Granada) y suplente en otra (ingresó desde el banco contra Betis). A este trajín del argentino hizo referencia el entrenador Javier Clemente.

“No es por la edad. Le quedan cuatro años buenos de fútbol. Lo que pienso es que no debería jugarlo todo. Hay que convencerle y decirle que deje de jugar 70 partidos al año. Yo soy el Barça y le daría el Pichichi, Bota de Oro y lo que sea cada año. Es imposible que juegue tanto, lo estropeas. Es el mejor del mundo, hace cosas que solo puede hacerlas él”, fue el primer análisis que realizó el experimentado DT bilbaíno en diálogo con el medio catalán Sport.

Messi lleva disputados 13 encuentros a tiempo completo (incluidos los tiempos extras de la serie por Copa del Rey ante Sevilla) y expone su jerarquía: anotó 12 goles. Tras la eliminación de la Champions League en manos del París Saint Germain en los octavos de final, al conjunto culé le quedó en el calendario cumplir con sus compromisos de liga y la final de Copa del Rey que afrontará este sábado ante Athletic Bilbao en la que, obviamente, la Pulga será titular.

Javier Clemente habló sobre Lionel Messi (Shutterstock)

En junio Messi cumplir 34 años y por eso en España se generó debate por las declaraciones de Clemente pensando en las próximas temporadas del rosarino. Hace algún tiempo se viralizó el parecido del vasco cuando era joven con el astro del Barcelona.

El estratega que conduce a la selección vasca se animó a opinar del futuro como profesional de Leo: “Creo que se lleva muy bien con Laporta, que es un tipo fantástico, muy abierto, muy barcelonista. La impresión desde fuera es que va a continuar. No soy economista, pero creo que el Barça tiene carta blanca con la banca. En unos meses volverá a ingresar mucho. Harán lo que sea para que siga”.

Y cerró: “Yo no podría fichar a Messi, pero muchos clubes pueden asumir su ficha, ojo. Pero claro que lleva toda su vida aquí y la familia está muy adaptada. Yo he estado en Serbia, en Camerún, en Libia. He vivido mucho y veo que tiene mucho apego a Barcelona. No le veo aprendiendo francés y en el frío de París, la verdad. Él sí, él igual juega en Rusia que en Antequera. Hablo de la adaptación fuera del campo. Yo es que en los últimos años me he hecho muy del Barcelona”.

SEGUIR LEYENDO: