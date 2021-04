“A vos te molesta que te discutan”: el debate más tenso entre Sebastián Domínguez y el Chavo Fucks

La discusión tensa entre Chavo Fucks y Sebastián Domínguez

La derrota de San Lorenzo ante Santos en la Copa Libertadores disparó un inesperado debate con viejos partidos de River y Boca entre Sebastián Domínguez y el Chavo Fucks que terminó con un tono de tensión al aire. ¿El motivo? Uno creía que tanto el Millonario como el Xeneize fueron eliminados de modos similares en lo estadístico de la Copa Libertadores y el otro opinaba que lo visto en el campo de juego había sido determinante en el análisis.

“Creo que hay una vara para Boca y otra para los demás. Imaginate a Boca quedando afuera en primera ronda de la Copa. Si quedó afuera en semifinales, igual que River. Perdió 3-0, igual que River. Casi le hacen más goles, igual que a River... La diferencia es la espalda que tiene Gallardo”, planteó Fucks cuando se encontró abriendo una larga discusión con el ex futbolista: “¡No! La diferencia es que no fueron iguales”.

El ida y vuelta sobre el tema perduró por casi ocho minutos, mientras el resto de los integrantes del programa F90 contemplaban el intercambio que poco a poco subía de tono. El ex futbolista le advirtió que estaba “mintiendo” durante un pasaje del cruce y el periodista le reclamó que “escondían las cosas”.

En relación a la derrota de River ante Palmeiras en la ida de las semifinales, el Chavo explicó: “Qué se yo, no sé qué dijeron, porque empezamos a hablar de derrota digna cuando le ganó 2-0 a Palmeiras”. Algo que molestó a Domínguez: “Dijimos las dos Chavo. Querés tener razón”. La respuesta llegó de inmediato: “No quiero tener razón, estoy dando mis argumentos para explicar lo que digo. Si tengo razón o no, lo dice el tipo que está mirando, no yo”.

Estos dos encuentros, que se disputaron en enero de este año y marcaron la despedida de ambos equipos en semifinales de la Copa, terminaron decantando en un cruce que rápidamente se viralizó en redes sociales y los convirtió en tendencia tanto a Fucks como a Domínguez.

“Vamos al sentido común: si vos perdés 3-0, hiciste algo mal. Algo te pasó. Tenemos que explicar qué pasó, no le expliquemos a la gente que en 20 minutos River mereció hacer dos goles. Digamos porqué perdió 3-0. ¿Te parece que no es grave para River perder 3-0 de local?”, le preguntó Fucks. “A mí me parece que si vos querés discutir de verdad, con fundamentos, no podés arrancar a decir todo lo que dijiste de entrada para querer tener razón y poner a River y a Boca en igualdad de condiciones...”, abrió su análisis el ex jugador de Newell’s, Vélez y Estudiantes. Pero el periodista lo interrumpió: “Te repito: no quiero tener razón...”.

Eso hizo explotar a Domínguez: “No me dejás terminar de hablar nunca. Es imposible...”. “¡Pero estás diciendo algo que es falso!”, le reclamó el especialista deportivo.

“No, vos estás diciendo algo que es falso”, insistió en esa línea Domínguez. “No quiero tener razón, lo que quiero decirte es lo que pienso sin que vos me digas que soy un mentiroso”, le reclamó Fucks.

Al ver que no se ponían de acuerdo, el Chavo buscó analizar lo ocurrido con la derrota del Millonario en la final del 2019 ante Flamengo. Tampoco hubo coincidencias. “Cuando River perdió con Flamengo, todo el mundo dice jugó bien 87 minutos, lo cual es falso”, aseguró.

“¿Te parece que también es falso eso?”, lo interrumpió un ya enojado Domínguez. “Sí, recontra. River jugó maravillosamente 75 minutos, se fundió físicamente y el técnico hizo un cambio...”, explicó su postura el Chavo. “A los 75 minutos faltan 20 para terminar. No son 3 minutos. 20 faltan ¡Ahora querés tener razón vos!”, agregó Fucks.

Domínguez, intentando no pelear, buscó esquivarlo: “No, tenés razón vos Chavo...”.

“Yo opino otra cosa Sebastián”, le aclaró su oponente de discusión. “Vos desde que empezás a hablar y la otra persona habla, vos hablas encima todo el tiempo, nunca se puede hablar. No puedo...”, le dijo Domínguez mientras Fucks lo interrumpía. “Pero yo te escuché sino no te puedo contestar”, advirtió el periodista.

La escena más tensa llegó inmediatamente después con un reclamo de Fucks al ex marcador central: “A vos te molesta que te discutan. Yo lo tengo claro eso. Pero te voy a discutir igual, porque de eso se trata este programa” . Domínguez volvió al cruce: “Pero no se trata de discutir. Se trata de discutir con fundamentos”.

“Sí, se trata de discutir este programa. A vos mis fundamentos no me cierran, y a mí no me cierran los tuyos. Entonces por eso estamos discutiendo”, le explicó el periodista.

Enfocado en los distintos cruces que Fucks tiene al aire, Domínguez le subrayó: “Si querés, cuando llegas a tu casa, poné de vuelta y fijate cuánto hablas vos, cuánto hablo yo. Y cuántas veces yo estoy hablando y vos todo el tiempo me interrumpís. Y después decís: si estás hablando todo el tiempo vos. No se puede, es imposible. Ahora te callaste...”.

Mientras sus compañeros intentaban calmar los ánimos, finalizaron su discusión también cruzando reclamos. “¿Puedo decir algo? ¿No te enojas no de lo que voy a decir? Estaba hablando de River-Flamengo porque no nos vamos a poner de acuerdo. Minuto 75, River fundido, el técnico hace entrar a Julián Álvarez...”, le dijo Fucks. “¡Vas siempre a los mismos lugares! Con el libro del lunes somos campeones todos los años”, lo acusó Domínguez.

“Bue, está bien, lo dije mientras se estaba jugando el partido, pero sé que no te importa, no estabas, no lo sabés...”, se enojó el periodista.

“¿Están discutiendo la final de la libertadores?”, los interrumpió el conductor Sebastián Vignolo y dio paso a que Oscar Ruggeri y Federico Bulos lancen algunas humoradas para volver a distender el clima de tensión que se había generado.

SEGUIR LEYENDO: