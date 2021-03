La acalorada discusión al aire entre Oscar Ruggeri y el Chavo Fucks

La acalorada discusión entre Ruggeri y Chavo Fucks

El punto inicial del debate fue la queja de Marcelo Gallardo por los micrófonos dentro del campo de juego que luego servían como disparador de distintas especulaciones en los medios. Oscar Ruggeri pidió “cortar” con las quejas de los periodistas por no tener acceso a los entrenamientos o a información de lo que prepara tácticamente un entrenador.

“Están todo el día atajándose”, lo señaló el Cabezón a su compañero Diego Fucks. “¿Querés que hable del juego o que no hable del juego? Si no hablo del juego, me dicen hablen del juego. Mi laburo es hablar de la información y hablar del juego. Mi laburo demanda 24 por 7”, le respondió el periodista generando la carcajada del ex defensor.

“Eso que escucho todos los días: estoy 24 horas. ¡Dale! ¿No comés? ¿No dormís? ¿No tenés relaciones con tu señora? Nada. 24 por 24, siete días. Algo tomás entonces para estar todo el día despierto”, le reclamó el campeón del mundo en 1986 en el programa que comparten por ESPN F90. “Esta noche 21.30, mientras vos agarrás el barco y te vas por un brazo del río no sé qué, yo hago Huracán-Lanús y vos me vas a mirar por la tele”, le empezó a comentar Fucks. Pero Ruggeri lo cortó: “¿Y cuál es tu problema con que yo agarre el barco y me vaya al río? Mirá que lo tengo declarado y lo tengo todo bien...”.

“No empecemos otra vez con los impuestos”, le pidió el Chavo, intentando no desvirtuar el tono de la discusión que comenzó a tomar un tono acalorado. “No soy de la AFIP”, le agregó. “Y no sé por qué tirás así, porque vos vivís en Nordelta también viste...”, le disparó el Cabezón. “Vos vivís en Nordelta también. No te hagas el humilde. No se hagan los humildes”, insistió en desviar el foco el ex futbolista.

“No me hago el humilde, pero yo laburo todo el día”, le advirtió el periodista. “¡20 años me rompí el culo!”, dijo uno. “Y yo 40″, planteó el otro en un debate que por momentos se tornó personal. “Está bien. Vivís en Nordelta, te felicito”, le dijo Ruggeri ya enojado. “Alquilo, ¿Qué tiene que ver? Ahora volvamos a lo que te estoy diciendo”, intentó reencausar el tema Fucks.

“Esta noche 21.30 comento Huracán-Lanús y estuve toda la mañana laburando con eso. Me ocupo de mi laburo, esto no es joda. Hacerlo bien no es joda. Defiendo mucho mi laburo y el de todos nosotros. La verdad que lleva mucho tiempo”, argumentó el especialista que estará a cargo de la transmisión de uno de los tres partidos que inaugurará la fecha 5 de la Copa de la Liga.

Si bien lentamente la discusión se diluyó, varios minutos más tarde el Chavo retomó el tema para explicar su enojo tras una nueva chicana del ex referente de la selección argentina: “También es muy duro nuestro laburo: te pagan poco, tenés que ir con avisos, tenés que empezar en una radio muy chica. Yo empecé en un semanario de Berazategui a laburar. Llegar hasta acá me costó muchísimo. 40 años me costó. Yo defiendo mucho mi laburo y la profesión, que está muy bastardeada y creen que lo puede hacer cualquiera. Por eso la discusión con el Cabezón. Respeto mucho a los futbolistas, llegar a ser futbolista profesional es muy complicado. Ahora bien: ir a bailar un sábado no implica que la vida de los demás sea joda. La vida cuesta mucho, porque si vos no tenés laburo, no podés ir a bailar el sábado”.

“¿Sabés cuál es el tema? Que cuando vos decís “jugador de fútbol”, dicen “ah tiene guita, entrenan un ratito, los concentran, tienen todo bien”, pero no hablan del principio nuestro. El sacrificio. ¿Sabés cómo lloraba en La Candela? Que extrañaba Corral de Bustos, a mis amigos, me quería ir a la mierda. Después me casé, tuve hijos y mis hijos caminaron, y yo no estaba”, cerró el tema Ruggeri.

