River va por la hazaña ante Palmeiras en Brasil para acceder a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

River debe golear ante Palmeiras para soñar con un boleto a la final de la Copa Libertadores (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/-archivo)

River y Marcelo Gallardo tendrán una dura parada en Brasil para intentar agigantar su legado y acceder a una nueva final de la Copa Libertadores. El conjunto argentino, tras caer por 3 a 0 como local debido a los goles de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña, está obligado a una noche “épica” en su excursión a la casa del Palmeiras. Desde las 21.30, por ESPN. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich y el VAR estará a cargo de Nicolás Gallo.

“Esta situación no es crítica. Es un partido de fútbol que jugamos mal y perdimos así como hemos jugado bien y ganamos. Hoy estamos viendo si podemos dar vuelta el resultado”, advirtió Marcelo Gallardo en la previa, tras caer en sus últimas dos presentaciones.

Los de Núñez llegan a este partido luego de caer por 2 a 0 ante Independiente en la última fecha de la Copa Diego Armando Maradona, lo que los privó de acceder a la final del torneo, ya que su grupo se lo adjudicó Boca, su clásico rival. “Confío en las posibilidades que te da el fútbol. Debemos borrar lo que hicimos, enfocarnos en lo que somos y lo que nos trajo hasta acá y saber que no tenemos margen de error. Mañana vamos a ser un equipo totalmente competitivo”, añadió el DT.

Para este compromiso el Muñeco no tendrá al colombiano Jorge Carrascal, quien vio la tarjeta roja en el partido de ida. Aunque no lo confirmó, una posibilidad es que ingrese el chileno Paulo Díaz y que cambie el esquema. “Necesitamos gente fresca física y mentalmente para hacer un partido de solidez defensiva, que no es solo la última línea. La idea es que podamos sostener el arco en cero porque nosotros seguimos generando situaciones de gol. Lo de los últimos dos partidos sin goles no es normal. Tenemos que mejorar la eficacia si queremos tener posibilidades”, comentó en conferencia de prensa.

El entrenador, que en la previa respaldó a Franco Armani, pese a los errores que cometió en los últimos dos duelos, apostaría por Fabrizio Angileri para que haga la banda izquierda en lugar de Milton Casco.

Los locales, por su parte, resguardaron a la mayoría de sus titulares y consiguieron una importante victoria por 1 a 0 ante Sport Recibe, lo que les permite estar en la sexta colocación de la Serie A con 47 unidades, nueve menos que el líder San Pablo.

El portugués Abel Ferreira tampoco confirmó la alineación, aunque se especula que Lun retornaría a la defensa y que Zé Rafael ocuparía un lugar en la zona media del campo.

“Al igual que nosotros marcamos tres goles aquí, River puede hacer lo mismo en nuestra casa. Independientemente del resultado de hoy, la serie es de ida y vuelta. Por lo tanto, usaremos nuestra fuerza mental para que nuestro equipo pueda imponer su filosofía de juego otra vez”, advirtió el estratega lusa tras vencer en Avellaneda.

El ganador de esta llave se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce entre Boca y Santos (igualaron 0 a 0 en la Bombonera). La final se realizará el 30 de enero en el Maracaná.

Probables formaciones:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Gabriel Menino, Danilo, Zé Rafael; Rony, Luiz Adriano y Gustavo Scarpa. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz,Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Allianz Parque

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Hora: 21.30

Televisación: ESPN 2

