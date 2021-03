Tenso cruce entre Sebastián Domínguez y Marcelo Benedetto: “Te lo voy a decir una sola vez, ojo cómo me hablas y no me tomés el pelo”

La discusión entre Sebastián Domínguez y Marcelo Benedetto

En la previa de la final que enfrenta a River y a Racing en Santiago del Estero por la Supercopa Argentina, el programa ESPN F90 fue escenario de un tenso cruce entre dos de sus panelistas: Marcelo Benedetto y el ex futbolista Sebastián Domínguez. Lo que parecía ser una discusión típica del ciclo elevó el tono de la conversación y terminó con comentarios más allá de lo deportivo.

El conflicto inicio en el marco de un debate sobre la actuación de Boca el miércoles ante Claypole en cancha de Lanús por la Copa Argentina que finalizó 2-1 en favor del conjunto Xeneize que volvió mostrar un rendimiento preocupante para sus hinchas y que estuvo cerca de sufrir un grave traspié en el certamen. En este punto, Benedetto indicó que el equipo de Miguel Ángel Russo padeció la ausencia de un líder, Carlos Tevez, quien por tercer partido consecutivo se ausentó debido a la muerte de su padre.

Domínguez, ex futbolista, no coincidió con el análisis que realizó el cronista desde el estadio de Santiago del Estero y argumentó que la crisis de Boca proviene de antes de la salida forzosa del Apache del equipo y que incluso otros clubes grandes, en otros contextos más favorables también han sufrido en la Copa Argentina. Es decir, que el partido ante Claypole no debía ser el centro del análisis del momento de último campeón del fútbol doméstico.

Esto pareció molestar a Benedetto, que de inmediato pidió la palabra: “Yo quiero saber que es en lo que no estuvo de acuerdo Sebastián”, e insistió: “Quiero elevar el nivel intelectual y poder aprender. Sebastián, ¿qué es lo que vos decís en lo que no estás de acuerdo?”.

Esa frase que apuntaba a la intelectualidad fue lo que molestó al ex jugador de Vélez, Newell’s y Estudiantes, entre otros equipos: “Marcelo, te voy a decir algo y te lo voy a decir una sola vez: ojo cómo me hablás. Porque yo dije: ‘No coincido con lo que dijo Marcelo’. No te falté el respeto, no fui irónico, tené cuidado porque sino yo también me pongo irónico y no termina más esto. Si vas a ser profesional, respondeme bien. No me tomes el pelo. No me tomes el pelo y menos al aire”.

Esa contundente respuesta, por momentos interrumpida porque el periodista quería explicarse rápidamente desde el campo de juego, dejó en silencio al resto de los participantes del ciclo televisivo: “No hagas un juicio de valor de lo que yo te pregunté. Simplemente te pido escuchar”, respondió.

“Querés aprender dijiste, yo no te voy a iluminar con nada, quedate tranquilo. Haces toda la parafarnalia esa que no tiene sentido”, arremetió una vez más Domínguez.

Finalmente, ambos expusieron sus posturas con respecto al momento que atraviesa Boca y las causas del mismo y el debate continuó con los comentarios el resto de los panelistas, aunque ellos dos se tomaron algunos minutos para sumarse a la discusión nuevamente.

Este momento que tensionó el programa y que se disparó cuando Benedetto habló del “nivel intelectual” coincide con lo que Diego Latorre, otro ex futbolista devenido en analista, explicó el miércoles en ESPN F12 cuando advirtió que existe una cierta rivalidad entre dos grupos bien marcados: “Al jugador apenas hilvana tres frases le dicen filósofo... Sentí una especie de ataque, de rivalidad. Y no solamente eso, hay mucho comunicador que no sé si envidia, pero sí está frustrado, que quiso llegar a ser jugador de fútbol. Es una percepción. También hay mucho prejuicio del jugador contra el periodismo, no acepta la crítica”.

SEGUIR LEYENDO: