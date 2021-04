El día que Marcelo Bielsa estuvo a punto de dejar para siempre la dirección técnica: “Esto no es para mí”

Jorge Griffa contó el día que Marcelo Bielsa anunció que iba a dejar de ser técnico

Marcelo Bielsa se convirtió en uno de los directores técnicos símbolo que acuñó el fútbol argentino. Surgió de Newell’s, dirigió a la Selección, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, llevó al combinado nacional chileno a un Mundial, llevó su estilo vertiginoso y ofensivo al fútbol europeo, inspiró a colegas como Pep Guardiola, orientador del Manchester City, al que superó con el Leeds el último fin de semana.

Pero el Loco, de 65 años, quien se inició como formador de juveniles en la Lepra, pudo haber cortado abruptamente su camino en los inicios. Lo contó Jorge Griffa, su mentor, en una entrevista con el programa Súper Deportivo Radio (por la emisora Villa Trinidad).

“Me acuerdo de una historia fundamental en la vida de Marcelo como entrenador. En sus primeras experiencias como entrenador de Newell’s, le tocó ir a Santa Fe y perder con Unión (3-0). Volvió a Rosario y lo primero que me dijo fue: ‘Esto no es para mí, yo me voy, no quiero saber mas nada con ser entrenador de fútbol’”, sorprendió con la anécdota que se dio después de que Bielsa asumiera como técnico del primer equipo en julio de 1990.

“Yo le dije: ‘Vos no te vas, ahora te vas a encargar de dar las respuestas adecuadas’. Y al poquito tiempo se confirmó eso y se transformó en alguien que pasó de perder un partido a ganar varios consecutivos y tener una eficacia muy alta como entrenador. Él me lo recuerda siempre y muchas veces me dijo: ‘Jorge, yo no dejé de ser entrenador de fútbol porque usted no quiso que me fuera’. Y yo siempre le digo: ‘No creo que estés arrepentido’. Y él me dice que no se arrepiente”, completó la narración Griffa.

El presente del Loco en el Leeds no hace más que confirmar el pálpito de Griffa a inicios de los 90: lo devolvió a la Premier, donde tiene la permanencia casi asegurada y viene de vencer al Manchester City de Pep Guardiola (REUTERS/Lindsey Parnaby)

El consejo del ex jugador del Atlético Madrid, que también se destacó como formador en Boca, fue más allá de un respaldo. Supo a vaticinio: “Me acuerdo que yo le dije ‘Vos te vas a quedar, vas a seguir y serás un triunfador’. Lo hice porque además yo le veía las condiciones que tenía; podía triunfar en su carrera como entrenador. Uno le fue dando lo que pudo y luego termina siendo una persona y un técnico exitoso”, cerró Jorge Bernardo.

Más allá de la historia que pudo torcer el horizonte de Bielsa, Griffa también arriesgó cuál debe ser el epílogo de su carrera como director técnico. “Algún día tendrá que volver, porque hay que darle a Newell´s lo que de alguna manera Newell’s nos dio a nosotros. Realmente Marcelo (Bielsa) tiene una obligación natural que debe expresarle viniendo a su club de origen. Al único club que tiene que volver es a Newell’s, porque es el que lo vi nacer. Toda la gente quiere que vuelva, entonces él tiene la obligación de regresar en el momento oportuno y que el club esté en condiciones de recibirlo. Me gustaría que vuelva y que gane todo. El tiempo pasa para todos y él tiene que tomar como parte fundamental cerrar su carrera como entrenador de fútbol en un club como lo vio nacer: Newell´s”, lo convidó con el retorno. ¿Se dará?

Griffa también contó algunos detalles de cómo era el primer Bielsa entrenador. “Tuve un montón de alumnos, sobre todo aquellos que fueron primero jugadores. Marcelo me daba la respuesta a lo que yo sentía y desarrollaba. Uno también tenía que estar encima de él, porque tenía sus defectos, pero en la medida que fue capitalizando todos los conocimientos llegó a ser lo que terminó siendo: un exitoso entrenador de fútbol”, rubricó.

Bielsa, Griffa y el cuerpo técnico de las inferiores de Newell's en los 80 (@chueco_67)

