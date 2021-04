Huevo Sánchez y los secretos de la transformación de Gabriel Deck: las imágenes inéditas de sus prácticas fuera de hora en Quimsa

Gabriel Deck comenzó a brillar en la Liga Nacional con la camiseta de Quimas

En Colonia Dora, un pequeño pueblo de apenas 2.500 habitantes ubicado a 175 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, Gabriel Deck dio sus primeros pasos con la camiseta 20 de los Spurs de Manu Ginóbili y la pelota naranja en sus manos, soñando con ser parte de la Generación Dorada.

Y vaya si lo está cumpliendo. Tortuga tuvo un crecimiento exponencial desde que en 2008, con apenas 13 años, decidió dejar su hogar y su familia para instalarse en las formativas de Quimsa. Luego ganó todo en San Lorenzo, brilló en Real Madrid (el mejor equipo del mundo FIBA) y ahora se sumará a la selecta lista de albicelestes que logró pisar la NBA: en las próximas horas firmará contrato con los Oklahoma City Thunder.

Una persona importante en sus inicios fue Carlos Huevo Sánchez, el mismo que formó a Manu Ginóbili e hizo debutar a (Hernán) Pancho Jasen. En diálogo con Infobae, el experimentado entrenador rememoró los tiempos en que ambos coincidieron en el club santiagueño y aportó videos inéditos de cómo apostó por transformar a ese joven y potente 4 en un basquetbolista más polivalente y completo.

Huevo Sánchez entrenando a Gabriel Deck en Quimsa

Huevo no podía entender cómo en los centros de alto rendimiento no se comenzaba a buscar a un 3 capaz de ser el sustituto de Chapu Nocioni para el día que decida retirarse. “A los culones o los chicos con gemelos grandes los hacen jugar de 4, pero después, a los 18, no juegan más. Yo a Gabriel le decía que tenía que jugar de 3. Yo le veía mucho talento”, comenzó el coach.

De manera casi religiosa, luego de cada entrenamiento, ambos se quedaban después de hora para que el Tortu mejorara el tiro y su palanca de codo. “Si toda la vida hiciste goles con fuerza o porque sos grande, después pasar a jugar de frente al aro te lleva tiempo. Pero él tiene una particularidad, porque era atlético y tenía destreza. En el aire, cuando va arriba, te asusta. Si le das espacio, morís. Es como LeBron (James), a otro nivel, no. Pero cuando arrancaba no lo podías parar. Este chico es lo mismo, pero en blanco”, analizó.

“Yo le decía que tenía que ser polivalente en las dos partes del campo. Podés marcar al 1, 2, 3, 4 o incluso un 5. Eso es versatilidad defensiva. Ahora, en ataque, hoy jugás más vertical que bajando el culo y con lateralidad. Yo quería que vaya para un lado y para el otro. Pero primero tenía que tener tiro, para que luego lo presionen y pueda atacar el aro”, completó.

Gabriel Deck en su Colonia Dora con la camiseta número 20 de Manu Ginóbili soñando con ser parte de la Generación Dorada

Los caminos entre ambos se separaron luego de coincidir en Quimsa, pero la evolución de Deck no se detuvo y en su brillante paso por la Casa Blanca alternó en la posición de 4 y de 3. Pero, según la óptima de Sánchez, el santiagueño podría recalar incluso a la posición de 2 en la NBA, ya que “es un jugador muy atlético. Tiene una capacidad intelectual buenísima, que eso es clave para este juego. Es callado, pero te fulmina”.

El ex San Lorenzo demostró en el Mundial de China 2019, donde Argentina fue subcampeona, que es un defensor más que confiable, capaz de marcar a distintos tipos de basquetbolistas. Sin embargo, en su desembarco en la mejor liga del mundo deberá mejorar el tiro.

Aunque la noticia fue repentina y se dio a conocer minutos después de la victoria clave del Real Madrid ante el Fenerbahçe en el Ülker Sports Arena para seguir con vida en el plano internacional (el argentino fue figura, con 19 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes), no sorprendió al mundo de básquet. “Hace tiempo escribí que era un futuro NBA por su capacidad atlética y sus brazos largos. Tortuga tiene todas esas cualidades, como las puede tener (Luca) Vildoza. Sí me sorprendió el momento, porque terminó el partido y ya era un jugador NBA. Encima ese partido era decisivo para el Real Madrid para clasificar de fase”, esbozó.

Aunque la Copa del Mundo cada vez tiene menos peso (en el mundo del básquet se le da mucha más importancia a los Juegos Olímpicos), su gran performance acaparó la atención de diversas franquicias y los rumores se dispararon luego de que Kobe Bryant lo elogiara y le consultara a Manu Ginóbil por sus cualidades. ”Lo de Kobe fue una carta de presentación enorme”, afirmó el ex estratega de Estudiantes de Bahía Blanca, Quilmes de Mar del Plata, Andino de La Rioja, Boca Juniors y Atenas, entre otros.

Gabriel Deck brilló en el Mundial de China 2019 y despertó los elogios de Kobe Bryant (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

“En Quimsa demostró el talento. En San Lorenzo era jerarquía, para el nivel de cabotaje. Y para el nivel internacional, lo que me ha sorprendido, es cómo fue ganando la consideración de Pablo Laso de entrada. Se fue afianzando y pasó a ser un jugador decisivo, que convive con el balón en el poste medio. Fue muy decisivo en el Real Madrid”, recalcó. En sus tres temporadas con la camiseta del Merengue consiguió tres Supercopas de España, una Liga ACB y una Copa del Rey.

Su nueva casa serán los Oklahoma City Thunder, un equipo que se encuentra en plena reconstrucción. Actualmente se ubican en el puesto 13° de 15 equipos en la Conferencia Oeste, con un registro de 20-31. Vienen de caer en siete de sus últimos ocho encuentros y tienen fuera de las canchas a su figura, el base canadiense de 22 años Shai Gilgeous-Alexander (fascitis plantar).

Sin embargo, el futuro puede ser muy prometedor. Sam Presti, general manager que se formó en San Antonio Spurs, cuenta con espacio salarial (OKC es el equipo con menos dinero comprometido para la próxima temporada: 50m) y 34 elecciones del Draft para los próximos siete años (del 2021 al 2027). De esta manera, la institución tendrá 17 picks de primeras ronda y 17 de segunda para seleccionar a los mejores prospectos universitarios o extranjeros.

Gabriel Deck tuvo un destacado paso por Real Madrid

Aunque su equipo casi con seguridad no clasificará a los playoffs esta temporada, este periodo le servirá a Deck para adaptarse a Estados Unidos: “Él va a jugar, no va a defraudar. De a poco se irá ganando los minutos y no va a desentonar. Él tiene 26 años y va a mejorar muchísimo allá. Él necesita mejorar su tiro, porque tira a pie firme y no en movimiento. Allá va a haber entrenadores de tiro, algo que acá no hay. Allá va a mejorar, como mejoró su físico en Europa. Tiene para 10 ligas más”.

“Es un tipo frío, parece que te mira como diciendo ‘¿Qué hacemos? Estoy aburrido’. Y después te mata. No es un jugador grande y torpe. Pasa muy bien el balón, es veloz. Tiene recursos en el poste medio, incluso más que frente al aro. Si lo ficharon por 3 años, por algo es”, concluyó Huevo Sánchez.

Sólo el futuro dirá cuál es el techo del Tortu Deck, “un obrero del básquet” que tiene todo en sus manos para hacer historia.

