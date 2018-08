Para los integrantes de su entorno, no quedaban demasiadas dudas de sus cualidades tanto dentro como fuera de la cancha. "Emanuel habla italiano, inglés, es un tipo muy leído, muy abierto. Yo he visto en San Antonio gente que se fue porque no entendían nada. Además, un equipo que intelectualmente es tan amplio, como San Antonio, de repente decís 'puta, no cazo nada'", explica Sánchez.