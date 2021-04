La frase de Manteca Martínez sobre Cavani que causó furor entre los hinchas en medio de los rumores que lo vinculan con Boca

Sergio "Manteca" Martínez y Edinson Cavani

Desde que el nombre de Edinson Cavani empezó a sonar para sumarse al plantel de Boca en el segundo semestre comenzó una ola de rumores y declaraciones. Para fogonear el ambiente qué mejor otro uruguayo, ex jugador de Boca y que viene agitando por la llegada de su compatriota al equipo de La Ribera. Se trata de Sergio Daniel Martínez, quien aseguró que la contratación del actual delantero del Manchester United “es el sueño de todos los bosteros”.

“A Edi le diría que el Mundo Boca no se lo puede perder ni loco. Es la camiseta más linda que hay, la gente es fanática, no te vas a olvidar nunca”, empezó el Manteca en la entrevista que le hizo el medio 2 de Punta, de Uruguay.

También dejó en claro que El Matador no tardará en meterse en el corazón del pueblo Xeneize. “Si viene no le va a costar mucho meterse en el hincha por cómo es él. Te baja a buscar una pelota, la pelea y de pronto está arriba. Después hará algún gol, se trepará al tejido... No le puede costar porque es un jugador de selección, la camiseta de Boca no te pesa, te queda divina nada más”.

Una postal de la etapa de Martínez en Boca fueron sus trepadas al alambrado que empezó a inmortalizar el día que le marcó el gol a River en el 1-0 del Torneo Apertura 1992, campeonato donde Boca cortó una sequía de títulos locales de once años.

“Yo también estoy esperando que se suba a ese tejido. Como todos. Porque todos escucharon eso que dijo. La gente de Boca está ansiosa. Hoy en día vos ves que está faltando un 9, pero ya está, el lugar de él está ahí, la camiseta también lo está esperando, la gente lo está esperando, nosotros lo estamos esperando. Es el sueño de todos los bosteros”, sentenció.

Manteca se caracterizó por usar la casaca 7 en sus años en Boca y ese número está vigente desde la salida de Pol Fernández. Acerca de la posibilidad de que Cavani también lo elija, indicó: “Mientras venga a Boca, por mí que se ponga la 109. Lógicamente, si le gusta la 7, que se la ponga”.

No obstante lo del número va más allá de una mística porque el Manteca lo usó en Boca. El ex delantero brindó una explicación táctica al 7: “Que agarre la 7 porque él va a andar por todos lados. Si te ponés la 9 vas a estar más identificado porque tenés que andar por el medio. Como a él le gusta andar por todos lados, que fue lo que hizo siempre el 7, es mejor: podés jugar por izquierda, por derecha o tirarte al medio”.

Edinson Cavani viviría sus últimos días como jugador del Manchester United (REUTERS/Clive Brunskill).

Y dejó en claro sus intenciones de poder volver a La Bombonera para verlo a Cavani, si es que finalmente se concreta su incorporación: “Si se puede entrar a la cancha, ni bien llegue, voy a estar ahí. Y le voy a gritar el ‘uruguayo, uruguayo’, cómo que no. Le vamos a gritar todos. Porque lo más lindo que hay es que la hinchada de Boca grite tu nombre o grite el uruguayo”.

Las declaraciones del Manteca elevaron la temperatura de la posible llegada de Cavani a Boca, que también tiene en sus planes incorporar a otra figura uruguaya de selección, Lucas Torreira, y más nombres de peso internacional como el arquero Sergio “Chiquito” Romero.

Sin embargo, Boca tiene fuertes competidores para poder incorporar a los dos jugadores celestes en la próxima temporada. Claro que la ventaja que tiene el Xeneize es una carta que va más allá del dinero: ambos quieren jugar en el equipo de La Ribera.

Respecto del Matador en particular, estaría dispuesto a resignar una millonaria suma por lucir la camiseta azul y oro y su padre admitió las fuertes probabilidades de jugar en la Argentina en la segunda parte del año y estar más cerca de su familia.

