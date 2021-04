Qué dijo Riquelme en la reunión de Comisión Directiva de Boca tras la renuncia de Pergolini: el gesto que tuvo con sus pares

Riquelme, presente en la última reunión de Comisión Directiva de Boca (Boca Juniors Oficial)

No fue la primera vez que Juan Román Riquelme participa de las reuniones de una Comisión Directiva de Boca que parecía haber quedado fracturada tras la repentina renuncia de Mario Pergolini, claramente disgustado por algunos manejos del ídolo. Y su palabra era sin dudas la más esperada entre los presentes en el mitin que se realizó ayer en la plataforma Zoom.

Aunque lógicamente cuando toma la palabra tiene per se una atención diferente a la del resto de los miembros de la Comisión presidida por Jorge Amor Ameal, Román trata al resto como pares. Ni desde su pedestal de ídolo de la institución, ni mucho menos. El mismo manejo que tiene con su círculo de confianza en el Consejo de Fútbol. Anoche saludó y participó en los debates puntuales que se desarrollaron.

Cuando le dieron la palabra, detalló algunos de los trabajos que se vienen llevando a cabo en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza que une a los jugadores del plantel profesional con los de las inferiores. Del que pretende que todos los socios y dirigentes sean parte. ¿De qué forma? En época pandémica, su idea fue reflejar lo que sucede puertas adentro a través del canal Boca Predio, que terminó siendo el detonante para la despedida de Pergolini como vicepresidente primero (puesto que definitivamente quedó vacante).

La Comisión Directiva de Boca en épocas de campaña electoral

Cada participante de la reunión tendrá su reflexión sobre la comunicación paralela que propuso el Consejo y generó cortocircuitos con el compañero de fórmula de Ameal. Pero particularmente de ese tema no se habló, según pudo averiguar Infobae. Para muchos quedó claro que Riquelme no buscó competir con el canal oficial ni moverle el piso a Pergolini en su territorio. Para otros su manejo no fue el correcto pero se lo guardaron. ¿Qué piensan en el búnker del CDF Román y compañía? Que no hay tiempo para enredarse en internas que no llevarán a ningún lado. Miran hacia adelante, sobre todo en lo que les compete, enfocados en lo futbolístico.

Lentamente los personajes que acompañan al vice segundo en el día a día en Ezeiza fueron presentados tras su bienvenida a todos en las redes de Boca Predio. Ya habló Hugo Ibarra, luego fue el turno de Mauricio Serna (el Negro y Chicho son responsables del Selectivo de juveniles) y en las últimas horas figuró Antonio Barijho (entrenador de la Séptima División).

Con los temas de orden del día resueltos, Riquelme enumeró los ítems referidos al predio de Ezeiza que creyó oportunos compartir y le abrió las puertas a la Comisión Directiva para conocer algunas refacciones y reparar en cada rincón. Obvio, con asado de por medio, algo que no negocia ni en la comodidad de su hogar ni en la de su nuevo ámbito laboral.

Por un lado, Román adoptó una postura conciliadora ante sus compañeros de CD. Tiene claro que una disputa interna perjudicará a Boca y evitó dar lugar al pensamiento del doble comando en la presidencia junto a Ameal. Por otro, marcó el territorio: dio el presente, se hizo sentir y actualizó a todos sobre el estado de situación del Centro de Entrenamiento. Y es que hoy, con el puesto de vice primero vacante por la salida de Pergolini, él quedó segundo en la nómina con la proyección de futuro presidente del club blanqueada de cara al 2023.

¿Ameal al gobierno, Riquelme al poder? El presidente xeneize, peronista de ley, no quiere ser protagonista de una historia similar a la de las Elecciones Nacionales del 73 entre Héctor Campora y Juan Domingo Perón.

