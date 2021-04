¿Pergolini da marcha atrás con su renuncia? Su sugerente gesto en las redes y el rol de Riquelme en un nuevo capítulo de la interna política de Boca

La renuncia de Mario Pergolini como vice primero de Boca, en veremos (Adrián Escandar)

Aunque algo ajustada y sin brillo, la victoria de Boca ante Defensa y Justicia del sábado pasado ayudó a cubrir una interna dirigencial que explotó la semana anterior por la intempestiva renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia primera de la institución. El compañero de fórmula de Jorge Ameal se sintió despojado de sus funciones en la parte de comunicación y pegó el portazo con evidentes diferencias con el Consejo de Fútbol dirigido por Juan Román Riquelme. Ahora, un sugestivo movimiento en sus redes despertó el interrogante: ¿formalizará su dimisión?

Luego de los rumores de renuncia, Pergolini publicó un video de aproximadamente un minuto en su cuenta de Instagram el miércoles pasado: allí explicó los motivos de su salida, le deseó buenos augurios al resto de la dirigencia para el futuro e hizo público lo que, en teoría, debía formalizar en las horas posteriores. Sin embargo todavía no se hizo oficial su despedida del segundo sillón más importante del club y en las últimas horas borró el video en el que expresó su deseo de dimitir su cargo .

Los rumores instalados en los pasillos de una despoblada Bombonera por las limitaciones del coronavirus refieren a la chance de que el ex CQC finalmente se tome licencia hasta fin de año y no renuncie definitivamente a su cargo de vice primero. Al menos por ahora.

Existen dos motivos para pensar en esta versión.

Por un lado, para evitar un vacío legal que tiene el Estatuto de la institución que informa que el presidente será reemplazado por el vice primero (en caso de que renuncie o no pueda seguir ejerciendo su mandato) pero no especifica quién ocupará la silla vacante de la vicepresidencia primera llegado a ese caso. Así las cosas, la Comisión Directiva debería reunirse para definir los pasos a seguir y llenar el cupo que dejó la salida de Pergolini. Se dijo que habría mitin de CD el pasado lunes, algo que no ocurrió. Y, hasta ahora, no hay fecha pautada para la resolución de esta particular situación.

Por otra parte, algunos directivos ligados al círculo íntimo de Ameal temen que Riquelme ascienda a la vicepresidencia primera por un automatismo legal y resulte acomodado en un lugar de mayor poder del que tiene hasta ahora. A largo plazo, la idea es que Román se forme en el ámbito dirigencial para presentarse como candidato a presidente en las elecciones de 2023 con la venia de Jorge Amor. Lo que quieren evitar los laderos del pope azul y oro es que ese proceso se adelante.

“Él en la renuncia me dijo que estaba agradecido y nosotros estamos agradecidos con él. Nosotros queríamos que Mario siguiera. Es un hombre importante y va a seguir ligado al club y a nosotros”, declaró Ameal horas después de que se anunciara la renuncia de su acompañante de lista en las elecciones de 2019.

Infobae consultó a varios dirigentes de relevancia en Brandsen 805 y todos negaron estar al tanto del posible pedido de licencia de Pergolini. En tanto, en el predio de Ezeiza, aseguran que Riquelme y compañía le pusieron punto aparte al cortocircuito que se generó por el nuevo canal informativo Boca Predio y se enfocan 100% en lo futbolístico junto al cuerpo técnico.

