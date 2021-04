Latorre dio detalles del día que la barra del Abuelo amenazó al plantel de Boca para dejar afuera a River

Diego Latorre y el apriete de la barra para dejar afuera a River

Este lunes 5 de abril se cumplieron 30 años del recordado partido que jugaron Boca y Oriente Petrolero por la fase de grupos de la Copa Libertadores 1991. Por la última fecha de la zona 1, ambos equipos tenían que igualar para avanzar de ronda y dejar afuera a River, el otro integrante del cuarteto junto al Bolívar. Finalmente, el duelo que se jugó en Buenos Aires terminó sin goles y ambos clasificaron.

Con el paso del tiempo, muchos se habló de un supuesto arreglo entre ambos equipos para establecer el empate que los benefició y, por el lado del Xeneize, provocó que su clásico rival no lograse superar la primera ronda del torneo continental. En las últimas horas, un protagonista recordó lo que sucedió en la previa a aquel encuentro.

“Nos llamó el Abuelo con un tono más allá del cordial. Más allá de la ‘sugerencia’, sino con un tono intimidatorio: ‘Hay que dejar afuera a River, miren que sino se pudre todo’. Ese fue el mensaje del Abuelo en la semana”, contó Diego Latorre en el programa ESPN FC que se emite por el canal deportivo.

Después de explicar que el recordado jefe de la barra brava de Boca amenazó al plantel, Gambetita aprovechó para profundizar en lo sucedido hace tres décadas en la definición de la Libertadores que tuvo al equipo de la Ribera y a los Millonarios en el centro de la escena.

Boca y Oriente Petrolero igualaron sin goles en la Bombonera y dejaron afuera de la Libertadores a River

“Yo te puedo garantizar que Tabárez no sabía nada de nada. Es más, yo este partido lo arranco en el banco junto con Juan SImón y como el partido estaba muy tedioso en la mitad de la cancha y no había situaciones de gol, Tabárez lo quería ganar y me hace entrar a mí a los 20 minutos del segundo tiempo”, comenzó su relato Latorre.

“¿Y qué pasó? La primera pelota que toco, la primera, yo sabía de todo esto que habían hablado porque era un rumor en el vestuario, eludo a un y palo…”, agregó. Acto seguido, Oscar Ruggeri le dijo: “Te miraban todos...”. “Claro, yo con esa inconsciencia de la juventud no sabía nada. Habían cantos, pero…”, respondió el ex delantero xeneize.

Pero además de la intervención de la barra en la antesala del encuentro, Latorre también recordó la frase que le dijo un jugador de Boca tras haber estado a un paso de poner en ventaja a su equipo y romper el 0-0 del marcador.

“Viene un compañero mio, por supuesto no voy a revelar el nombre, y me dice: ‘Nene, la puta que te parió, quedate al lado mio y no te muevas porque te voy a cagar a trompadas”.

José Barrita, líder histórico de La 12, en el centro de la escena

Es importante recordar cómo se definió la fase de grupos de aquella Libertadores 91 que también es recordada por el histórico 4-3 en favor del Xeneize contra River en La Boca -los locales perdían 1-3 y dieron vuelta el resultado- y por el escándalo que ocurrió en la visita del equipo de Latorre a Chile para enfrentarse a Colo Colo, los campeones de la edición.

El formato del certamen continental era diferente al actual. Las zonas estaban integradas por dos equipos del mismo país -en este caso habían un par de argentinos y otro par de bolivianos- y clasificaban los tres primeros a la siguiente ronda. River sumó 5 puntos, las mismas unidades que tenían Boca y Oriente Petrolero antes de disputar la jornada decisiva. De esta manera, una igualdad entre ambos los clasificaba de manera directa y dejaba al club de Núñez fuera de la competencia.

Más allá del hecho específico que sufrió antes del duelo copero, Latorre también recordó cómo se manejaba la barra brava de Boca en su primera etapa en la institución.

“Nosotros sufrimos varios aprietes bravos en la época de las malas rachas. Entraba La 12 al vestuario y hubo momentos que la pasamos mal”, explicó el hoy comentarista, a lo que Alejandro Fantino le preguntó: “¿Entraban con armas?”. Y la respuesta de Diego fue contundente. “No con armas de fuego… pero después te decían ‘Hay que ganar’ y sino te pinchaban la rueda, te llamaban a tu familia…”, concluyó.

