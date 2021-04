Así fue el accidente en el que murió “Wey” Zapata, el corredor de motocross que competía sin un brazo

Conmoción por la muerte del “Wey” Zapata, el corredor de motocross que competía sin un brazo

El mundo del motocross, de luto. Alberto Zapata Bacur, ejemplo de superación en el mundo del deporte y entre sus colegas, murió en un accidente en una carrera en San Agustín, Córdoba: luego de un salto, Wey no pudo controlar su moto en la caída y fue atropellado por dos competidores que no pudieron esquivarlo. Fue atendido por los médicos y después lo trasladaron a un hospital local, donde falleció por las heridas sufridas.

El accidente quedó registrado en video y las imágenes son impactantes. La moto verde de Zapata pierde estabilidad tras el salto, el protagonista se separa del vehículo y dos participantes lo arrollan al encontrarse con su cuerpo cruzado en la traza.

El sanuanino, de 23 años, había logrado volver a competir luego de la amputación de su brazo izquierdo por un siniestro vial donde casi pierde la vida. El 12 de noviembre de 2020, en la Ruta 40 antes de llegar al puente de la calle 5 en localidad sanjuanina de Pocito. Una persona se detuvo para ayudarlo y le hizo un torniquete que lo rescató. Pero, ya en el centro médico, pero no lograron salvarle el brazo.

Para muchos hubiera sido el final de la carrera. No para el Wey Zapata. “Las probabilidades de que volviera a andar en moto para los médicos, los psicólogos y los psiquiatras eran prácticamente cero. Pero yo me mentalicé en la recuperación para mejorar día a día mi equilibro y en eso hice mucho hincapié. Los kinesiólogos me decían que no me centralizara tanto en eso, pero yo pensaba en cómo iba a hacer para manejar la moto”, aseguró en diálogo con Carburando.

Así, pocos meses después del traumático accidente, ya estaba compitiendo de nuevo. Y sorprendiendo al mundo, que reconoció su esfuerzo. “Generalmente te ovacionan cuando ganás, cuando llegás a la bandera de cuadros, pero esta vez gané en todas las vueltas... ¡Me ovacionaron hasta en los entrenamientos!”, sostuvo en una nota con Campeones, tras su retorno.

Zapata, en acción

Su lucha trascendió el mundo de las motos. Incluso le hicieron una entrevista en el flamante canal de Boca por su fanatismo por el Xeneize. “Hay cuatro o cinco casos de pilotos amputados en el mundo, pero ninguno compite”, exhibió su orgullo. “Pude conocer la cancha de Boca hace poco. Sí lo había visto jugar en otras canchas del Interior”, se emocionó entonces.

Su objetivo no se “redujo” a volver a las pistas. Compitió mano a mano con los mejores en su disciplina. Consiguió dos podios y un primer puesto. Pero, en Córdoba, su vida se apagó mientras desarrollaba la actividad que lo apasionaba.

Su muerte generó una ola de mensajes de despedida en las redes sociales. Uno de los que se expresó fue Sergio Uñac, gobernador de San Juan: “Estoy absolutamente conmovido con la triste noticia del fallecimiento del motociclista sanjuanino Wey Zapata. Mis condolencias a su familia y amigos en este duro momento. Que en paz descanses guerrero! En San Juan te recordaremos como un gran deportista y un enorme luchador”. También le dedicó unas líneas Daniel Scioli, embajador en Brasil y ex deportista que también sufrió una amputación y siguió adelante: “Lamento profundamente el fallecimiento de Alberto Zapata, una desgracia ocurrida en una competencia de motocross, su pasión en el deporte. Un joven positivo, con una fuerza de voluntad enorme, a quien conocí gracias al gobernador Uñac. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

