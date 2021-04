A solas con Nico Rosberg: los increíbles juegos mentales de Schumacher y cómo logró ser el único que con un mismo auto le ganó un título a Hamilton

A puro champán luego de una victoria (Prensa Mercedes).

Se lo nota distendido y feliz por estar debajo de un auto de carrera. Nico Rosberg se retiró con apenas 31 años luego de ser campeón de la Fórmula 1 en 2016, cuando se convirtió en el único piloto que con un mismo auto le ganó un título a Lewis Hamilton. Fueron compañeros en Mercedes y aquella temporada fue muy desgastante y dura en lo psicológico. Cada año que pasa se agiganta lo conseguido por el alemán ante la hegemonía del inglés que busca su octava corona, superar por una a Michael Schumacher y ser el más laureado de la historia.

Pero atrás quedaron esos días de batallas. Nico se muestra en un gran momento en su rol de jefe de equipo donde competirá en la flamante Extreme E, una categoría creada por la misma empresa que organiza la Fórmula E, la primera divisional de autos eléctricos (nació en 2014). La especialidad donde participará Rosberg con su equipo también son coches eléctricos, en este caso SUV (vehículo utilitario deportivo) que correrán en lugares afectados por el cambio climático y buscando concientizar el cuidado del medio ambiente. El campeonato arrancará este fin de semana en Arabia Saudita (transmite ESPN), luego correrá en Senegal (29 y 30/5), Groenlandia (28 y 29/8), Brasil (23 y 24/10) y en la última visitará la Argentina ,ya que se correrá en Tierra del Fuego, el 11 y 12 de diciembre.

La Extreme E también busca promover la inclusión femenina en el automovilismo y en cada una de las nueve escuderías habrá dos pilotos, una mujer y un hombre. La escuadra de Nico se llama Rosberg X Racing y tiene como corredores a la australiana Molly Taylor y al sueco Johan Kristoffersson. Se reeditará el duelo Rosberg-Hamilton, al menos como jefes de equipos, ya que el británico también tiene su conjunto, el Team X44, con el múltiple campeón mundial de rally, el francés Sébastien Loeb, y la española Cristina Gutiérrez. Otro que ganó un título de F1 es el inglés Jenson Button, pero que también correrá junto a la sueca Mikaela Åhlin-Kottulinsky. Se suma el bicampeón mundial de rally y tres veces ganador del Dakar, Carlos Sainz. El español también tiene su equipo y competirá con su compatriota Laia Sanz.

Infobae pudo charlar de forma exclusiva con Rosberg, quien habló sobre su presente, de por qué se involucró tanto en el cuidado del medio ambiente y reveló que pasó algunas vacaciones en Gualeguay y Bariloche. También recordó aquellos días que lo marcaron a fuego hace casi un lustro cuando alcanzó la gloria en la Máxima y cómo hizo para ganarle a Hamilton. Además, su época como compañero de equipo de Schumacher y una simpática anécdota del Kaiser.

Con Michael Schumacher vivió una etapa de mucho aprendizaje (Prensa Mercedes).

-¿Por qué hablás tan bien español?

-Porque estuve muchas veces en Ibiza y ahí tengo una heladería y entonces por hablar con los albañiles y trabajadores de la heladería ahí aprendí.

-¿Cómo pasás estos días durante la pandemia?

-Bastante bien, tengo suerte porque vivimos en Montecarlo y aquí está bastante abierta la situación y entonces podemos salir de casa, ir con los niños, ellos van a la escuela y también nos da libertad en la mitad del día porque el colegio en casa fue pesado. También tengo suerte porque mis proyectos tuvieron pocas interrupciones.

-¿Qué podés contar de la Extreme E?

-Tendremos cinco carreras en el mundo y empezamos en Arabia Saudita. Me encanta este campeonato porque pone la sostenibilidad. Es el campeonato más sostenible del mundo, con coches eléctricos. Las carreras serán en lugares donde el cambio de nuestro clima, el calentamiento global, ya ha hecho mucho daño. Vamos a darle visibilidad al tema. También apoyar a las personas que sufren por este tema dándoles dinero a los proyectos locales.

El vehículo del equipo Rosberg X Racing para la Extreme E, que arranca este fin de semana (@rosbergxracing).

-Una de las carreras será en la Argentina…

-Es increíble porque ya estuve muchas veces en la Argentina por las fiestas de Año Nuevo, en Entre Ríos, en Gualeguay y también he visitado Bariloche. Y este año ir al sur, a Ushuaia, a Tierra del Fuego, va a ser una maravilla. Correr ahí será muy bonito. Será un placer correr en ese lugar.

-¿Qué recuerdas de esas visitas en Gualeguay y en Bariloche?

-El placer de la vida en lugares donde hay mucho espacio, agricultura, hay caballos, todo muy abierto y eso me encantó.

-¿Creés que el futuro son los autos eléctricos?

-Claro, el futuro es eléctrico, eso es cierto porque tenemos que bajar las emisiones también en el sector automotriz y los coches eléctricos van a ser la llave. Necesitamos también de energía sostenible, reducir los trabajos en la minería y crear sitios de energía sostenible como la energía solar, del viento, del agua. Los coches eléctricos son la llave.

-Te retiraste con 31 años, ¿extrañás manejar un auto de carrera?

-No tengo la necesidad de volver a manejar un auto de carrera porque fui muy feliz en toda mi vida como piloto, he ganado el Mundial, que era mi deseo, y ahora me gusta ser inversor en proyectos externos o con mi equipo. También participo de uno de los festivales más importantes de Europa de tecnología que está dedicado a la sostenibilidad.

Nico, recibiendo la bandera de cuadros en Abu Dhabi el día que fue campeón mundial (Prensa Mercedes).

-¿Cómo nace tu inquietud por el cuidado del medio ambiente?

-Porque trabajé mucho con una psicóloga en mi época de la F1 y aprendí que es muy importante hacer cosas por las otras personas, no solo tus amigos, sino todas las personas y me dedico mucho a eso como inversor; y también me gusta mucho la oportunidad que tenemos en la posibilidad de cambiar las cosas, y este campeonato de coches eléctricos será fenomenal.

-¿Te motiva correr uno de estos autos eléctricos, sea Fórmula E o Extreme E?

-Sí, son rápidos, sería un placer, divertido, pero para mí correr ya ha acabado, a mí me encanta ser el jefe de equipo.

-¿Cómo es el auto de la Extreme E?

-Todos tenemos el mismo coche, pesa 1.600 kilos, pero tenemos 700 caballos, tracción en las cuatro ruedas y va muy rápido. Puede saltar alto y va a ser una lucha muy bonita. En el campeonato tenemos a Lewis Hamilton con su equipo, Jenson Button, que él mismo va a correr; así que somos tres campeones del mundo que vamos a competir juntos y está bien.

-Vas a volver a enfrentar a Lewis Hamilton, ¿esta vez quién va a ganar?

-La última vez he ganado yo, pero lo importante es que tuvimos una lucha bonita y esta vez la lucha será con un vehículo para hacer el bien en el mundo y dar atención a los temas que son muy importantes, con el cambio de clima que es un riesgo muy importante para el futuro.

Emocionado abrazo a su padre Keke Rosberg, también campeón mundial en 1982 (Prensa Mercedes).

Nico y Keke Rosberg son uno de los dos casos en la historia de padre e hijo campeones de F1 junto con Graham (1962 y 1968) y Damon Hill (1996). Su papá, el primer finlandés en conseguirlo, lo hizo en 1982 cuando en las primeras dos carreras fue compañero de Carlos Alberto Reutemann en Williams. Luego Lole se retiró el 28 de marzo de aquél año. Keke fue uno de los que más se emocionó por el título de su hijo, que tiene doble nacionalidad, pero corrió con bandera alemana por su madre. Esto no le molestó a su padre, ya que tampoco promovió que aprendiera a hablar en finlandés sino que dominara otros idiomas como el inglés, alemán, francés e italiano para que eso lo ayudara en su carrera, además del español, tal como explicó.

El germano nació el 27 de junio de 1985, cuatro días después de que de su padre venció en el Gran Premio de Detroit de F1. Se subió a un karting a sus seis años y empezó a destacarse. En 2002 fue campeón en la Fórmula BMW y en 2005 se consagró en la GP2 (actual Fórmula 2). En 2006 debutó en la F1 donde corrió 206 competencias y obtuvo 23 victorias, 57 podios, 30 poles positions y 20 récords de vuelta. Por solo cinco puntos le ganó el título de 2016 a Hamilton en una temporada muy intensa, donde luego de la última carrera sorprendió al mundo y anunció su retiro.

-¿La Fórmula 1 se va transformar en lo que es la Fórmula E, con motores eléctricos?

-La F1 se va a transformar en un deporte con mucha más sostenibilidad. Por ejemplo, de adelantar la tecnología también por la movilidad del mundo ahí veo la posibilidad en la gasolina (combustible) sintética que es carbono neutro y eso es un lugar donde la F1 se puede posicionar y adelantar todo ese tema que puede ser muy importante en el mundo. También es utilizar la visibilidad que tienen con millones de personas en el mundo para dar importancia a esos temas, el calentamiento global, “Black Lives Matter” (la lucha contra el racismo que en la F1 lidera Hamilton), el deporte se va a posicionar en esa dirección.

-¿Qué te pareció el arranque de la F1?

-Red Bull empezó muy bien la temporada y Mercedes, un poco más complicado. Habría sido fantástico si Red Bull hubiese empezado ganando la temporada. La lucha entre Verstappen y Hamilton será fantástica. Creo que puede ser un año muy divertido.

-¿Cómo hiciste para ganarle el título a Lewis en 2016?

-Con mucha preparación, mucha dedicación y poniendo toda mi vida en ese año. De ser lo mejor que podía ser, hice un año perfecto. Tenés que hacer un año perfecto para adelantarlo porque él (Hamilton) la verdad es increíble, da lo mejor todo el tiempo.

-¿Pensás que tu título cada vez es más importante? Porque sos el único que le ganó a Hamilton con un mismo auto.

-Claro, Alonso (Fernando) no pudo ganarle con el mismo auto a Lewis en su primer año (ambos en McLaren en 2007). Fue muy importante y cada año puedo ver más qué calidad tiene Hamilton, al que casi se lo considera el mejor, fenomenal ¡Con Fangio, claro! Tenemos que poner a Fangio en el mismo sitio.

-¿Para vos Fangio y Hamilton son los dos mejores de la historia?

-También, junto con Schumacher, Senna, esos cuatro por el momento.

-¿Hamilton ganó todos estos títulos porque tiene el mejor auto?

-No, él es un fenómeno y va muy rápido el hombre.

-¿Para vos la lucha con Lewis fue muy desgastante en lo psicológico en 2016?

-Cuando luchás por el Mundial es duro en lo psicológico porque es muy intenso y cada día de tu vida tenés que pensar en ese tema, cómo puedes hacer lo mejor y hay mucha política porque la complicación es que tu rival número uno está en tu mismo equipo y hay 1.500 personas que trabajan en ese equipo y tener el rival en tu mismo equipo es muy complicado.

-¿Esa lucha con Lewis influyó para que te retires de la F1?

-No, lo que me influyó es que he ganado y que cumplí mi deseo en la F1.

-¿Cómo fueron tus días junto a Michael Schumacher?

-Fue una experiencia muy importante para mí. Schumacher es un hombre que hacía todo perfecto, con todas las cosas, con el equipo, trabajar con los ingenieros, su preparación física, y aprendí mucho. También es un luchador, increíble, todo el día tenía la lucha en la cabeza, con el compañero entonces para mí fue complicado, porque él sabía luchar y ponerte en dificultad mental. Muy interesante. Por ejemplo: él sabía que yo iba a ir al baño antes de ir por el coche a la clasificación, entonces si había un baño solo, él lo cerraba con llave; entonces yo estaba ahí, pánico total, no sabía qué hacer, en el momento más importante de concentración y son cosas que le gustó mucho hacer.

