El inédito video del reencuentro de Omar de Felippe con su madre al volver de Malvinas

El reencuentro entre Omar De Felippe y su madre tras volver de Malvinas

Este viernes se cumplió un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, conflicto bélico que provocó la muerte de 648 soldados argentinos y 255 británicos durante 74 días. Entre los sobrevivientes de aquellas batallas se destaca el nombre de Omar de Felippe, ex jugador de fútbol y actual entrenador de Atlético Tucumán, quien tuvo que cumplir su deber y con 20 años se transformó en combatiente.

“Luego de salir de baja de la colimba, todas las noche me fui a dormir sabiendo que me iban a llamar en cualquier momento. Y tal es así que el 9 de abril, a eso de las 4:30 de la mañana, tocaron el timbre en la casa de mi vieja y dejaron una cédula de presentación. Mi vieja me despertó y me la dio llorando”, recordó en diálogo con Infobae en 2017.

Este viernes en ESPN360, el programa conducido por Gustavo Lopez, emitieron un video inédito del momento del regreso de De Felippe tras el final de la guerra contra Inglaterra. Allí, se ve a un cronista cubriendo el momento en el que los micros arriban plagados de soldados y al costado del camino una mujer aguarda por la llegada de su ser más querido. En un momento, desbordada de alegría, corre hacia uno de los buses y se abraza a un joven. “¿Quién es señora?”, pregunta el periodista: “De Felippe, soy la madre”, contesta emocionada, mientras el soldado apenas llega a decir “Omar me llamo”, mientras se aferra a la señora.

Omar De Felippe en la Guerra de Malvinas

De Felippe habló con ESPN y recordó: “Lloré el día que entregué el arma. Lloré por un montón de cuestiones que nos tocaron vivir, ya estábamos saturados. Necesitábamos que esto terminara. Y sentimos alivio cuando volvimos a Puerto Argentino, pero también sentimos dolor al tener entregar el arma, que en definitiva era lo que había resguardado tu vida”.

“Tengo presentes muchos días, porque todos los días pasaba algo. Como el día que nos volaron la casamata en la que vivíamos. Se inundó el pozo y tuvimos que hacer algo sobre el nivel del mar porque el suelo era arcilloso y entraba agua. Llovía todos los días y el frío era impresionante. Y todos los días pasaba algo”, recordó.

Tras la guerra, De Felippe volvió a Huracán para continuar su carrera como futbolista durante la cual vistió también las camisetas de Arsenal, Villa Mitre, Olimpo y Once Caldas de Colombia, entre otros. Como técnico se destacó al frente de Independiente, Quilmes y Vélez Sarsfield, entre otros.

Durante la guerra, librada por 74 días tras la invasión por tropas argentinas de la dictadura de Leopoldo Galtieri en 1982, murieron 648 argentinos y 255 británicos.

