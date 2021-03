La carta del fiscal Pleé tras ser suspendido del Tribunal de Ética de la AFA: “Los motivos son infundados”

El fiscal Raúl Pleé hizo su descargo luego de ser suspendido del Tribunal de Ética de la AFA (Nicolás Stulberg)

Luego de ser suspendido como presidente del Tribunal de Ética de la AFA por sus vínculos con el club Boca Juniors, el fiscal Raúl Pleé envió este lunes una carta documento en la cual hizo su descargo ante las acusaciones realizadas y, además, presentó su renuncia al cargo que detentaba en ese órgano.

“Cabe observar que una decisión de esas características (a pocas semanas que concluya estatutariamente mi mandato) no aparece como de necesaria ‘urgencia’, ni es razonable de se adopte inaudita parte; pues nunca fui llamado a responder los motivos que se invocan”, sostuvo el fiscal Pleé en el escrito al que pudo acceder Infobae.

Además, aseguró que las razones que llevaron a suspenderlo del cargo son “infundadas” y explicó que “Ser socio activo de un club no es incompatible con ser miembro de alguno de los Tribunales de AFA (de hecho todos lo son de algún club)”.

“La comisión asesora de seguridad de Boca Juniors fue convocada por su entonces presidente, Pedro Pompilio hace 14 años. No era ‘cargo directivo’ en los términos del art. 62, inc. 9 del Estatuto de la AFA. Fue “ad hoc” y concluyó su tarea ese mismo año 2007, por lo que no cabía renuncia alguna. Además es sabido que todas las “comisiones asesoras” de una Comisión Directiva de un club cesan cuando cesan esas autoridades; y desde aquella fecha al presente ya han transcurrido tres comisiones directivas más en ese club”, agregó respecto del rol que supo ejercer en el club de la ribera.

Finalmente, solicitó que “se haga conocer el texto de esta carta documento a TODOS los integrantes del Comité Ejecutivo para hacerles conocer que, en atención a que mis principios personales, profesionales y éticos me impiden continuar ejerciendo un cargo en esa Asociación mientras se encuentren a cargo de la misma aquéllos quienes participaron de la decisión que impugno, renuncio formalmente al mismo”.

Pleé es socio de Boca e integró la comisión asesora de seguridad durante la presidencia de Pedro Pompillo (Guille Llamos)

Es necesario recordar que aquella comisión de seguridad que integró Pleé fue creada durante la presidencia de Pedro Pompilio en Boca y tenía a otros integrantes de la Justicia: allí estaban –por ejemplo– los fiscales federales Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli, el juez Ariel Lijo y el ex juez Guillermo Montenegro –hoy intendente de Mar del Plata–. También el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner Carlos Beraldi.

El pasado jueves por la noche, la AFA suspendió al fiscal Pleé como presidente del Tribunal de Ética, por incompatibilidad de cargos y designó provisoriamente en su lugar al vicepresidente de ese órgano, Antonio Bustamante. La resolución fue adoptada por unanimidad en una reunión consultiva de urgencia entre los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad, tras comprobarse que Pleé mantiene su condición de socio y dirigente de Boca Juniors.

El Estatuto de la AFA establece que los diez miembros de su Tribunal de Ética “no ostentarán ni habrán ostentado en las últimas tres (3) temporadas previas a su designación cargo directivo en ningún club afiliado a la AFA, ni podrán ostentarlo mientras dure su mandato”.

”En ese contexto, se advierte en esta instancia que el Dr. Raúl Pleé no sólo es socio activo de nuestro afiliado, Club A. Boca Juniors, sino también que ocupa un cargo en la Comisión Asesora en seguridad deportiva de la mencionada institución, donde fue designado en el año 2007″, argumenta la resolución del desplazamiento. La AFA abundó en que “no se advierte que dicha Comisión fuera disuelta por acto administrativo alguno, ni consta que el Dr. Pleé haya presentado su renuncia, lo que técnicamente lo sostiene en el cargo”.

El Tribunal de Ética tiene por objeto el juzgamiento de las acciones que puedan perjudicar la reputación y la integridad del fútbol, particularmente cuando se trata de comportamiento ilegales o inmorales. Por esa razón, el Estatuto de la casa madre del fútbol argentino exige que sus integrantes tengan independencia absoluta en su accionar, lo que impide cualquier vinculación a los clubes afiliados.

La suspensión de Pleé, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, tenía carácter provisorio y debía ser ratificada en la próxima Asamblea de la AFA.

La carta que el fiscal Pleé envió a la AFA: