La AFA suspendió a Raúl Pleé por su vínculo con Boca, después de que el fiscal pidiera que se realice el juicio del “dólar futuro” que involucra a Cristina Kirchner

Raúl Pleé, fiscal federal

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió en las últimas horas al fiscal federal Raúl Pleé como presidente de su Tribunal de Ética, por incompatibilidad de cargos, y designó provisoriamente en su lugar al vicepresidente de ese órgano, el abogado Antonio Bustamante. La resolución fue adoptada en una reunión consultiva de urgencia entre los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad, tras “comprobarse que Pleé mantiene su condición de socio y dirigente de Boca Juniors ”.

La decisión llamó la atención. Es raro que nadie se diera cuenta antes que Pleé es socio de Boca Junior. Justamente ayer Pleé había participado de la audiencia ante Casación, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó el cierre de la causa dólar futuro, en donde está procesada, y advirtió que el Poder Judicial está “podrido”. Pleé se opuso al planteo de las defensas, que ahora está siendo evaluado por la Cámara de Casación. Enterados de la noticia, desde el kirchnerismo negaron cualquier vinculación con el tema.

A Pleé nadie lo llamó para notificarlo de esta situación en la AFA. Incluso, dicen, creyó que se trataba de una “fake news”. “No tenía la menor idea, jamás me preguntaron nada, no fui notificado y no sabía que la AFA hacía reuniones por la noche”, le dijo Pleé a Infobae.

“De confirmarse la veracidad, le mandaré una carta documento o una nota dirigida al presidente del comité ejecutivo indicando que ninguna de las causales a las que se refiere violan los estatutos de la AFA”, anticipó.

“¿Ser socio activo de un club? Los integrantes de todos los tribunales lo somos. Y haber integrado una comisión asesora ad hoc hace 14 años, que duró cinco meses y cumplió su cometido y que ya no existe más, no veo que constituya cargo directivo en los términos del estatuto de la AFA”, se quejó.

Esa comisión de seguridad fue creada durante la presidencia de Pedro Pompilio en Boca y tenía a otros integrantes de la Justicia: allí estaban –por ejemplo– los fiscales federales Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli, el juez Ariel Lijo y el ex juez Guillermo Montenegro -hoy intendente de Mar del Plata-. También el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner Carlos Beraldi.

Cuando Infobae le preguntó por qué creía que esa decisión se había tomado ahora y de esta forma, Pleé respondió: “No lo sé, saquen sus propias conclusiones”. Y aclaró que “de ser cierto todo esto, no voy a tener ninguna voluntad de formar parte” de la AFA.

Claudio Tapia, titular de la AFA

La decisión de la AFA, que circuló anoche vía Whastapp, dice: “atento las razones que se invocan seguidamente, se procedió a la realización de una reunión consultiva de urgencia, de manera telefónica, de la que participaron más de la mitad de los Miembros que integran el Comité Ejecutivo, de cuyas deliberaciones y por unanimidad” se adoptó la resolución.

“Visto lo dispuesto por el Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino respecto a los requisitos para integrar los órganos jurisdiccionales de ésta institución en general, y en particular la situación del Presidente del Tribunal de Ética, Dr. Raúl Pleé”, se procedió a considerar que “el Estatuto de AFA establece en su art. 62 que unos de sus órganos jurisdiccionales será el Tribunal de Ética, cuya competencia se encuentran especificadas en el Código de Ética de la AFA y que este Tribunal está compuesto por diez miembros, ejerciendo la Presidencia del mismo, desde su creación, el Dr. Raúl Pleé”.

La AFA también incluyó en sus considerandos que “el abanico de competencias de éste órgano puede sintetizarse en el juzgamiento que puedan perjudicar la reputación e integridad del fútbol, particularmente cuando se trata de un comportamiento ilegal, inmoral o carente de principios éticos” y “la alta responsabilidad a cargo de este Tribunal, imponen a sus miembros, y en especial a su Presidente (art. 62 ap. 5 y 9 del Estatuto de AFA, y 57 del Estatuto de la CONMEBOL), garantía de independencia absoluta, lo que impide cualquier vinculación de estos con los clubes afiliados a la AFA”.

“En ese contexto se advierte en esta instancia que el Dr. Raúl Pleé no solo es socio activo de nuestro afiliado, Club A. Boca Junior, sino también que ocupa un cargo en la Comisión Asesora en seguridad deportiva de la mencionada institución, donde fue designado en el año 2007. Asimismo no se advierte que dicha Comisión fuera disuelta por acto administrativo alguno, ni consta que el Dr. Pleé haya presentado su renuncia, lo que técnicamente lo sostiene en el cargo”, se reseñó.

Según se expresó, “sin ahondar en las condiciones técnicas y morales del Dr. Pleé, la circunstancia descrita, además de constituir un valladar objetivo e insuperable para la continuidad del Dr. Pleé en el cargo, obsta a la garantía de independencia que el Tribunal de Ética de la AFA exige para su Presidente, lo que tiene lógica en todos los principios éticos, que se agravan desde el momento que se trata de la máxima autoridad del tribunal que juzga las conductas éticas de todos los miembros e integrantes de la AFA”.

La AFA reseñó que el artículo inciso 9 del Estatuto de la AFA establece: “Los integrantes de los órganos jurisdiccionales de la AFA no ostentarán ni habrán ostentado en las últimas tres (3) temporadas previas a su designación cargo directivo en ningún club afiliado a la AFA, ni podrán ostentarlo mientras dure su mandato”. Con idéntico temperamento el Art. 57 ap. 3 del Estatuto CONMEBOL reza: “Los integrantes de Órganos Judiciales no podrán formar parte de ningún otro órgano de la CONMEBOL o de las Asociaciones Miembro, debiendo ser independientes”.

“La permanencia del Dr. Pleé en un cargo de una Comisión del referido club constituye una circunstancia objetiva que obsta a su permanencia en el cargo que ostenta, lo que impone la adopción de medidas estatutarias para subsanar la incompatibilidad mencionada”, se afirmó. “Es facultad del Comité Ejecutivo de la AFA destituir a quien o quienes ocupen un órgano de la AFA provisionalmente … hasta la siguiente Asamblea temperamento que se resuelve adoptar ante la evidente incompatibilidad del Dr. Pleé para continuar ejerciendo el cargo de Presidente del Tribunal de Ética”.

En ese marco, se añadió, “en virtud de los Poderes conferidos por el art. 37 y concordantes del Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, el Comité Ejecutivo resuelve suspender con efecto inmediato (art. 38 inc. 5 del Estatuto) al Dr. Raúl Pleé como miembro del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino” y designar “al actual Vicepresidente del mencionado órgano jurisdiccional, Dr. Antonio Daniel Bustamente, a cargo de la Presidencia del Tribunal de Ética de la AFA”. La resolución se adopta, de conformidad con las disposiciones estatutarias vigentes, ad-referéndum de la Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino.

