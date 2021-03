Pato Fillol contó los detalles de la charla que mantuvo con Franco Armani tras su público reproche

El Pato Fillol contó detalles de la charla que mantuvo con Franco Armani

“Me sentí muy tocado con todo lo que pasó a mediados del año pasado. Le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me contestó. Entonces a los 10 días le puse: ‘Franco, ¿leíste el mensaje?’, lo leyó y no me contestó. Me dolió”. Honestamente, no quiero hablar de él. Que disfrute del momento que tiene en River, que disfrute que va a ser papá, que leí la noticia de que va a ser papá. Pero paso, no hablo de Armani, como no hablé con lo que le pasó contra el Palmeiras, no hablé con lo que le pasó contra Independiente. Perdoname, pero no voy a hablar de Franco”, fue la inesperada bomba que lanzó Ubaldo Matildo Fillol en diálogo con Acá hay buen fútbol, programa que se emite por Radio La Red.

El mítico arquero de River y campeón del mundo con la selección argentina en 1978 no ocultó su enojo por la falta de respuesta por parte del ‘1’ millonario. El Pato explicó que quería pedirle una camiseta firmada para realizar una rifa para ayudar al hospital de San Miguel del Monte.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente recibió una respuesta por parte del entorno del ex futbolista de Ferro y Atlético Nacional de Colombia. “Cuando estábamos en el aire, dijeron que el representante llamó a Toti (Pasman). Cuando terminamos, veo un mensaje del representante, que decía que estaba a mi disposición y que Franco se iba a comunicar. A las 10.15 me llamó, y estuvimos hablando”, comentó.

“Hablamos bien. Ustedes son testigos que nunca le falté el respeto, fue con mucha altura. Sólo conté lo que me había pasado. Ellos tampoco me dijeron ‘como dijiste eso’ ni nada por el estilo. Acá lo que se cerró, especialmente de parte de Franco, fue que hubo un malentendido de parte de ellos. En ningún momento me reprocharon algo”, explicó el ex Quilmes, Racing, Argentinos Juniors, Flamengo de Brasil, Atlético Madrid de España y Vélez. Y luego, añadió: “Borrón y cuenta nueva. No me reprocharon nada. Hubo un malentendido, y a otra cosa”.

Fillol, campeón con la camiseta millonaria de tres torneos Metropolitano, tres Campeonatos Nacionales y uno de Primera División, explicó que si bien actualmente trabaja en las divisiones inferiores de River, no tiene contacto Franco Armani ni con el resto del plantel profesional conducido por Marcelo Gallardo.

Vale destacar que el futbolista, en la anterior entrevista, también había develado otra inesperada decisión por parte del actual portero del club de Núñez durante una cena organizada por la Fundación River en 2019: “Yo no tengo absolutamente nada contra Armani. Me he encontrado con él en una cena que hace la Fundación River, después de haber ganado todo. Estaba el Beto Alonso, Amadeo, yo y a 20 metros estaba todo el plantel de River. En un momento viene el fotógrafo y me dice, ‘Pato, te quiero hacer una foto con Armani’. Le dije ‘sí, no tengo problema, que venga, que venga’. Y me dice, ‘no digas nada, pero no quiere venir él’. ‘Vamos, no hay ningún problema’, le dije. Me levanté y fui yo. Cuando me vio, todo bien. Y bueno, ahora todo esto”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: