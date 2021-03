El inesperado enojo del Pato Fillol con Franco Armani: “Me dolió lo que pasó”

El Pato Filliol, enojado con Franco Armani

Ubaldo Matildo Fillol es una palabra más que autorizada a la hora de hablar de arqueros. Es considerado como uno de los mejores porteros en la historia de River y levantó la Copa del Mundo en el Mundial de Argentina 1978. Durante una entrevista con Acá hay buen fútbol, programa que se emite por Radio La Red, sorprendió al evadir el pedido de analizar el presente de Franco Armani, actual guardameta del conjunto millonario y titular en la consideración de Lionel Scaloni para vestir la Albiceleste.

“Los voy a defraudar, pero no quiero hablar de Armani. Con todo respeto lo digo”, fue la frase que esbozó el Pato y llamó la atención de todos los presentes. “Me sentí muy tocado con todo lo que pasó a mediados del año pasado. Le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me contestó. Entonces a los 10 días le puse: ‘Franco, leíste el mensaje?’, lo leyó y no me contestó. Me dolió”, explicó el ex Quilmes, Racing, Argentinos Juniors, Flamengo de Brasil, Atlético Madrid de España y Vélez.

Pese a la insistencia de los periodistas, Fillol sostuvo que “honestamente no quiero hablar de él. Que disfrute del momento que tiene en River, que disfrute que va a ser papá, que leí la noticia de que va a ser papá. Pero paso, no hablo de Armani, como no hablé con lo que le pasó contra el Palmeiras, no hablé con lo que le pasó contra Independiente. Perdoname, pero no voy a hablar de Franco”.

El Pato explicó que su intención era la de solicitarle una prenda con un fin benéfico: “Yo acá en San Miguel del Monte ayudo mucho al hospital en lo que puedo, a mucha gente. Entonces como él es un ídolo y la gente lo quiere mucho, dije ‘lo voy a llamar a Franco para ver si me puede dar una camiseta, que me la firme y hacemos una rifa’. En ese momento era para la filial de River. Estábamos acá con la filial de River en Monte. Era para eso nomás, porque lo quiere mucho la gente. Pero no pudo ser”. Y luego, añadió: “A mi me sorprendió. Me molestó porque no tengo nada con Franco”.

Pese a este desaire, el campeón del mundo sostuvo que “no soy un tipo rencoroso, muchas veces he tenido en mi carrera deportiva ciertos enfrentamientos duros. Y pasó. En mi vida, en mi alma, no hay lugar para el rencor en absoluto. Más en este caso con Franco que no hubo nada tampoco”.

Además, manifestó: “Se lo digo públicamente... era para eso Franco, para hacer un bien. Soy un tipo humilde, no digo quién soy ni lo que hice. Yo digo lo que pasó y la verdad es que me dolió”.

El ex futbolista también rememoró una anécdota con Armani durante una cena organizada por la Fundación River en 2019: “Yo no tengo absolutamente nada contra Armani. Me he encontrado con él en una cena que hace la Fundación River, después de haber ganado todo. Estaba el Beto Alonso, Amadeo, yo y a 20 metros estaba todo el plantel de River. En un momento viene el fotógrafo y me dice, ‘Pato, te quiero hacer una foto con Armani’. Le dije ‘si no tengo problema, que venga, que venga’. Y me dice, ‘no digas nada, pero no quiere venir él’. ‘Vamos, no hay ningún problema’, le dije. Me levanté y fui yo. Cuando me vio, todo bien. Y bueno, ahora todo esto”, concluyó.

Ante estas palabras, Martín Araoz, uno de los representantes que tiene el arquero del conjunto millonario, utilizó sus redes sociales para acercar las partes y solucionar lo acontecido. “Algo raro pasó, él está a plena disposición. El Pato es el ídolo de Franco de niño, y hay pruebas. Ya me comuniqué para hacer de nexo directo”, escribió en su cuenta de Twitter.

