Pergolini desmintió rumores de discordia en Boca y reveló el mensaje que le mandó Riquelme

No es la primera vez que Mario Pergolini sale a desmentir una noticia o a asegurar que Boca vive en paz. En los últimos días circuló la versión del fuego cruzado entre vicepresidentes (el conductor es primero y Juan Román Riquelme, segundo) por la cesión de los jugadores del plantel profesional para entrevistas y apariciones en Boca TV, el canal que lanzó la institución y que tiene al dueño de Vorterix como líder.

Justamente en su ciclo de radio, comentó: “Tengo la cosa esa de que dejo el teléfono, no lo atiendo más, no lo miro más. Leo ‘Pergolini amenazó con renunciar’ (lo que decía el zócalo de un programa televisivo de ESPN). No hay amenazas de eso, yo creo. ‘Miren que me voy’, bueno, entonces poné a Román primero, tic, tic, tic... Es como la muerte de un senador, te ordenan todo en dos segundos”. Con su característico tono ácido y sarcástico, bromeó con sus compañeros: “Tengo otra oferta. Claro, me llamaron de Newell’s, me llamaron para que sea vicepresidente, ja. Es muy difícil, vieron, armar esto”.

Lo concreto es que el vice primero explicó después que se enteró a través de un sitio de noticias deportivas el por qué de su supuesto enojo: “Dicen que no me dan los jugadores para no sé qué cosa. Lo cual dije ‘no, va por otro lado’. Hoy en el canal de Boca está Ibai (Llanos, famoso streamer español), nos interesa hacer notas que se puedan viralizar mucho más, que sean más grandes. Y no es mi canal, es de los socios”.

Por otra parte, trascendió que el reconocido conductor también había impulsado la idea de lanzar una aplicación oficial del club pero no habría contado con la aceptación pensada entre sus pares. El día del estreno de Boca TV, el vice primero habló ante la cámara y aprovechó la ocasión para tirarle un dardo a River.

Finalmente Pergolini reveló cuál fue el recado que le envió Juan Román Riquelme: “Hoy cuando me levanto a la mañana encuentro un mensaje que se los mostré, la verdad, se los mostré (a sus compañeros de programa). De Román, diciendo, con la mejor... ‘¿Cómo estás? Espero que estés bien, están diciendo cosas que no son buenas muchas...’, pone jajaja”.

La cúpula de Boca: Riquelme (vicepresidente segundo), Ameal (presidente) y Pergolini (vice primero)

En el Xeneize las pautas quedaron claras desde un comienzo: Pergolini se dedicaría a la nueva plataforma de comunicación y Riquelme, de lleno, al fútbol. Cuando los intereses de uno y otro se tocan, pueden llegar a registrarse rispideces. Desde el club le aseguraron a Infobae que es posible que surjan este tipo de cuestiones y que los medios las exageren, pero no permitirán que se mienta.

Sin embargo, Pergolini aún no ha podido plasmar varias ideas que dejó trascender en momentos de la campaña electoral en Boca y relacionadas con su experiencia en el campo de la comunicación y de la tecnología. Por ejemplo, su esfuerzo por instalar un software integrador en el relacionamiento de los socios no tuvo aceptación. El conductor habría sugerido usar Salesforce, que en otros ámbitos sirve para gestionar la relación de empresas con sus clientes (en Boca, sería con sus socios). Esa plataforma integrada permitiría que todos los departamentos del club, incluidos marketing, ventas o comercio electrónico, tuvieran una vista única y compartida de cada socio. Quienes conocen los pasillos del club reconocen que varias de las ideas que traía Pergolini chocan con el status quo establecido desde hace tiempo, incluso previo a la gestión Ameal.

Pergolini pensaba en su momento utilizar el streaming para vender las transmisiones a todo el mundo, porque tenía en cuenta que ese negocio no solo convocaría a los hinchas de Boca que viven fuera de la Argentina sino también para ingresar a mercados a desarrollar: “Imagínense que podamos venderle al 0,1% de los chinos el streaming xeneize...”, solía decirle a su grupo de trabajo. Pero el tema tampoco prendió en Boca, pese a que el conductor es un especialista en el tema.

Si bien desde el club y el propio Pergolini tratan de disimular las tensiones, el mundo de Riquelme, preocupado en la gestión del fútbol y rodeado de ex jugadores, parece no preocuparse por la comunicación, las nuevas tecnologías y los nuevos negocios, materias que el ex CQC conoce en profundidad. Son dos visiones y dos cabezas que podrían potenciarse para el club, pero hasta ahora no se han mostrado complementarias.

