Rafael Santos Borré habló sobre su futuro a cuatro meses de finalizar su contrato con River

Rafael Santos Borré adelantó que está negociando su renovación

Rafael Santos Borré se convirtió en uno de los pilares de las conquistas de River a fuerza de goles, pero el temor sobre su futuro está atormentando al club desde hace un tiempo ya que su contrato se termina a mediados de este año. Tras hacer el tanto que abrió el marcador en la goleada 3-0 sobre Rosario Central, el colombiano sembró calma en los terrenos de Núñez.

“La verdad que está bastante avanzado (la renovación). Hemos tratado de validarlo de la mejor forma. El club ha hecho un esfuerzo con algunos de los chicos y los refuerzos que trajo. Lo mío está bastante avanzado. Hemos hablado muy bien. Tenemos una buena relación con los dirigentes y creo que vamos a llegar a un acuerdo que sea bueno para todas las partes”, aclaró el futbolista de 25 años en diálogo con el canal TNT Sports.

El 25% de la ficha del atacante colombiano pertenece a Atlético de Madrid y River deberá negociar la adquisición de esa porción de su pase, pero Borré tiene intención de permanecer en la entidad a la que arribó para mediados del 2017: “Yo siempre he dicho que un lugar mejor que River va a ser muy difícil encontrar. En ese sentido siempre me quedo muy tranquilo porque sé que estoy en un lugar donde soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado”.

Estas declaraciones de Rafael Santos Borré traen calma, ya que el club realizó distintas renovaciones de jugadores de peso en el último tiempo pero falta la foto con el delantero colombiano que ya suma 47 gritos en su estadía en Núñez.

Polémica por la posición de Rafael Santos Borré en el gol de River

Precisamente, en el reestreno del Estadio Monumental se encargó de gritar el primer gol: “Es importante siempre el gol para un delantero porque uno trabaja y se esfuerza para eso. Pero lo más importante era que el equipo volviera a la victoria. Conseguir los tres puntos, en nuestra cancha nueva, queríamos arrancar de la mejor manera y dentro de todo el resultado nos deja muy contentos porque se vieron buenas cosas. El grupo está contento porque hay muchos chicos que llegan nuevos y tratamos de demostrar un poco lo que quiere mostrar nuestro equipo”.

Uno de los cambios fundamentales en estas obras del estadio es el nuevo césped, que mostró diferentes complicaciones en su estreno: “Es un poco rápido. Es una cancha que cuando se moja la pelota vuela muy rápido. Eso dificulta mucho los controles. Cuando el pase viene muy fuerte, es difícil de controlar. Pero nos vamos a ir adaptando de a poco. El equipo a medida que vaya haciendo entrenamientos en el campo de juego va a ir agarrándole la mano. Estamos felices porque esto permite que sea más fácil hacer nuestro fútbol”.

