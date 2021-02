Un lateral para River, un ex Sub 20 para Racing y un volante colombiano para San Lorenzo: los últimos tres grandes movimientos del mercado

River, Racing y San Lorenzo buscarán ser protagonistas en la próxima temporada





La pandemia golpeó sensiblemente a las economías de los equipos del fútbol mundial. Y en la Argentina, la situación actual del país tampoco contribuye en los clubes que buscan reforzarse de cara a una nueva temporada.

Sin embargo, los dirigentes apelan a la creatividad para incorporar a nuevos jugadores que puedan elevar el nivel de la media. River, por ejemplo, cerró de palabra la llegada de Alex Vigo, el joven santefesino de Colón que tiene 21 años y debutó en el Sabalero en 2018.

El lateral arribará a Núñez para que sea una alternativa de Gonzalo Montiel y en las próximas horas se esperan novedades con las posibles llegadas de Jonatan Maidana, Sebastián Driussi, Agustín Palavecino, David Martínez y el sueño de Radamel Falcao.

En Racing, en tanto, Tomás Chancalay, con pasado en la Sub 20, se transformó en el tercer refuerzo de Juan Antonio Pizzi, ya que Maximiliano Lovera y Ezequiel Schelotto ya trabajaron con el plantel.

Además, la dirigencia encabezada por Víctor Blanco y asesorada por el manager Rubén Capria, continúa con las negociaciones con Newell’s por Aníbal Moreno. Incluso el Churry Cristaldo podría formar parte de la operación.

Finalmente, en el Bajo Flores San Lorenzo también cerró un jugador con proyección a futuro. Se trata de Yeison Gordillo, un colombiano que se desempeña como volante de contención procedente del Deportes Tolima.

Además, Franco Troyansky quedó “muy cerca” de erigirse en incorporación del Ciclón con miras no sólo a la disputa de la Copa de la Liga Profesional sino también la Libertadores, en donde el conjunto de Diego Dabove jugará la fase preliminar.

El delantero, de 23 años, se uniría al equipo azulgrana en las próximas horas para convertirse en la quinta cara nueva en este mercado de pases. En principio, Troyansky tiene previsto arribar a préstamo, con cargo de 200 mil dólares, hasta diciembre próximo.

Hasta el momento, San Lorenzo ya se aseguró los concursos del defensor Diego Braghieri (ex Atlético Nacional de Medellín), del mediocampista Jalil Elías (ex Godoy Cruz de Mendoza) y del delantero Lucas Melano (ex Atlético Tucumán).

Cabe señalar que el Basilea de Suiza se llevará al juvenil mediocampista, Matías Palacios, de 18 años. La institución europea estaría dispuesta a desembolsar alrededor de 6,3 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha del jugador. Y la operación podría concretarse, a través de un préstamo por 18 meses “con obligación de compra”.

