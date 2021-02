San Lorenzo cerró la venta de una de las máximas promesas del fútbol argentino por una cifra millonaria

Palacios, junto a Messi en una de sus incursiones por el predio de la AFa en Ezeiza (@mati.palacioss)

La dirigencia de San Lorenzo cerró de palabra la venta de una de las mayores joyas del fútbol argentino: Matías Palacios. El enganche, de 18 años, con pasados en las selecciones Sub 15 y Sub 17, y presente en la Sub 20, pasará a las filas del Basel de Suiza. Sólo resta que el futbolista y su representante acuerden las cifras de su contrato con el elenco europeo, que se lo lleva a préstamo, pero con una obligación de compra en el lapso de un año de 6.300.000 dólares por el 50% de la ficha. El Ciclón retiene la otra mitad apostando por la explosión del juvenil que auspicie una transferencia aún más onerosa.

Diego Dabove, flamante entrenador del elenco azulgrana, no iba a tener entre sus prioridades al mediocampista ofensivo, categoría 2002. En consecuencia, ante el ofrecimiento del club suizo, San Lorenzo aceptó. No era la primera vez que desde el Viejo Continente apuntaban a Palacios. El Almería de España, un equipo italiano y el ex fantasista y actual representante Francesco Totti supieron tentarlo, pero el club prefirió retenerlo. Esta vez, el panorama se modificó y la oferta resultó acorde para la tesorería de Boedo.

Oriundo de La Pampa, su hermano, Julián, también es parte de la plantilla (Foto: San Lorenzo)

Si bien debutó en la élite con apenas 16 años, Palacios nunca logró la continuidad que insinúa su talento. En dos años apenas participó en siete partidos, totalizando 282 minutos en cancha con la casaca azulgrana, que también luce su hermano Julián.

En la Selección, en cambio, alcanzó sus mejores actuaciones, con plena confianza. Fue campeón de los sudamericanos Sub 15 y Sub 17 siendo una de las figuras en ambas conquistas. En 2018, con 16 años, fue citado por Lionel Scaloni al torneo de L’Alcudia, en España, que disputan jugadores Sub 20. En Ezeiza cuenta con el respaldo permanente de Pablo Aimar, quien en la intimidad llegó a confesar que su talento es una de sus “debilidades”. De gran pegada, panorama y regate, admira a Messi, con quien logró tomarse fotos cuando coincidieron en el predio de la AFA. “Es el mejor, lejos. Y no le podés copiar nada; es imposible”, le dijo a Infobae hace dos años.

Palacios, luego de la consagración en el Sudamericano Sub 17

Un caso similar al de Palacios fue el de Adolfo Gaich, quien brilló en las selecciones juveniles, pero recién después de destacarse con el combinado nacional consiguió mayor consideración por parte de los entrenadores del Ciclón. En julio de 2020 fue transferido al CSKA de Moscú a cambio de 12 millones de dólares por el 80% de la ficha.

Sin la continuidad deseada en Rusia, fue cedido hace unos días al Benevento de Italia, donde ya fue presentado y espera por su debut en la Serie A.

