Newell’s confirmó a Fernando Belluschi como refuerzo: vuelve después de 15 años

El festejo de gol de Belluschi ante Gimnasia La Plata en 2004, un triunfo clave para la conquista de Newell's en ese Apertura (Foto NA)

Tal como se venía barajando en las últimas semanas, se concretó el fichaje de Fernando Belluschi a Newell’s Old Boys. A 15 años de su partida del Parque Independencia, el mediocampista que viene de disputar la final de la Copa Sudamericana con Lanús llegó en condición de libre y firmó vínculo por un año transitando la recta final de su carrera profesional. “¡Bienvenido campeón!”, fue el mensaje del club en las redes sociales.

El volante oriundo de Los Quirquinchos (Santa Fe) había dejado un grato recuerdo en la Lepra por ser una de las figuras del equipo dirigido por el Tolo Gallego que se consagró en el Apertura 2004. Dos años más tarde fue transferido a River y luego dio el salto a Europa: militó en Olympiacos de Grecia, Porto de Portugal, Genoa de Italia y Bursaspor de Turquía antes de pasar por el Cruz Azul mexicano y retornar a Argentina. Además fue convocado por cuatro entrenadores diferentes a la Selección.

Belluschi jugó desde 2016 a 2019 en San Lorenzo antes de su última experiencia por el Granate. Todavía con hilo en el carretel, buscará tener la continuidad que no consiguió en sus últimos equipos debido a diversas lesiones que lo perjudicaron.

El mediocampista de 37 años volverá a jugar en la Lepra después de 15 años (AFP)

“Nunca se sabe. Por la cabeza siempre se me pasa porque es el club que me vio crecer, nacer, que me dio muchísimo, pero viste cómo es el fútbol, que a veces por cuestiones personales u otras no se pueden concretar las cosas como uno hubiese imaginado”, había manifestado en una entrevista televisiva el talentoso mediocampista de 37 años el año pasado.

Esta es la tercera incorporación del plantel de Frank Darío Kudelka en el actual mercado, ya que hace unas horas se había registrado la del lateral derecho Franco Esobar, otro que volvió a la institución rosarina después de su paso por el Atlanta United de la MLS y anteriormente había llegado Yonathan Cabral. Parece ser que la idea de la dirigencia es contar con repatriados porque el que sigue en carpeta es el defensor central Cristian Lema. En paralelo, se ultiman detalles por la venta del mediocampista Aníbal Moreno, una de las joyas de la cantera rojinegra, a Racing (venderían el 50% del pase en 2 millones de dólares).

En el último tiempo Newell’s recibió buenas noticias desde la enfermería: Nacho Scocco, Alan Aguerre y Julián Fernández se entrenaron con normalidad y son convocables para el estreno en el campeonato (próximo sábado desde las 19:20 ante Vélez en Liniers). La baja sensible es la de Santiago Gentiletti, quien será intervenido quirúrgicamente hoy por un cuadro de sinovitis en su rodilla izquierda.

