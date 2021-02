La concluyente interpretación de Oscar Ruggeri sobre el futuro de Gallardo en River tras escuchar sus declaraciones

La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo en la previa del choque entre River y Defensores de Pronunciamiento por la Copa Argentina dejó mucho material para el análisis. Si bien el DT habló en función de su rol al frente del equipo (su contrato vence recién en diciembre) no confirmó su continuidad, dado que está sujeta a la conformación del plantel; a las altas solicitadas y a la reducción del impacto de las bajas (cono los casos de Santiago Sosa, quien fue vendido al Atlanta United, o de Nacho Fernández, cerca de pasar al Atlético Mineiro).

Una de las frases en el inicio de la rueda de prensa desarrollada este martes ofició como disparador del debate en el programa de TV ESPN F90. “No presiono a nadie, quiero que me digan simplemente en dónde estamos y hacia dónde vamos y si todos tenemos el mismo deseo”, dijo el ex enganche. Una vez culminado ese retazo, las cámaras apuntaron a Oscar Ruggeri, panelista del show, zumbón ante los conceptos vertidos por el Muñeco.

“Ah, picante, está para irse. Está para irse” , fue contundente el ex defensor, que tuvo experiencias como entrenador en San Lorenzo, Independiente y América de México. “Me dijiste qué interprete, no me digas, no, no, no, ¿para qué me preguntás?”, le respondió al conductor Sebastián Vignolo ante la reacción por su tajante sentencia. “Lo que te digo es, ¿qué pasa si no están alineados con lo que quiere? ¿Qué pasa? ¿Qué pensás? Y si no sabe dónde estamos y no le responden hacia dónde vamos, ¿qué pasa? ¿Sigue igual?”, sembró la duda.

Cuando el resto del panel subrayó que en el resto de la conferencia enfocó sus palabras en la formación del plantel, Ruggeri cruzó: “Te la dijo de entrada”. “Él sigue el camino, llama a uno, al otro, pero después quiere ver qué pasa. ¿Qué pasa si esa persona a la que va dirigido el mensaje le dice, ‘la situación es esta, no te vamos a poder acompañar con todo lo que estás pidiendo’? Él habla con el presidente (Rodolfo D’Onofrio) o con (Enzo) Francescoli, ya está”, insistió.

“¿Por qué dice esto? Porque quiere que se sepa”, replicaron sus compañeros Federico Bulos y Marcelo Sottile, remarcando que se trató de un mecanismo de presión para lograr el cumplimiento de sus solicitudes. “Llamó a Marcos Rojo y lo vivió como una derrota” apuntó Vignolo sobre el rol del Muñeco en este complicado mercado de pases para todo el fútbol argentino. “River te puede seducir con él, que te llame él”, concluyó Ruggeri sobre el peso del nombre de Gallardo en las decisiones.

SEGUÍ LEYENDO:

Un nuevo River: el equipo titular que Marcelo Gallardo proyecta de cara al futuro

¿Cortesía o guiño? El cruce de mensajes entre River y Radamel Falcao por el cumpleaños del colombiano