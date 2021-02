Mentiras y verdades sobre la presencia de Riquelme ayer en el predio de entrenamiento de Boca

Riquelme en el entrenamiento de Boca

Juan Román Riquelme no da puntada sin hilo. Así como Mario Pergolini (hoy anunció el lanzamiento del canal oficial del club) grabó un video que se viralizó en las redes la semana pasada, en el que ironizó sobre la supuesta interna que vive Boca en el último tiempo, el ídolo hizo su jugada para bajar la espuma. Por primera vez desde que asumió como directivo, el histórico 10 se exhibió en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza en horas de la tarde, tras la práctica matutina del plantel dirigido por Miguel Ángel Russo.

Román arribó al predio pasado el mediodía, por lo que no existió contacto con los integrantes de la plantilla, como trascendió. Según pudo averiguar Infobae, tampoco hubo diálogo entre el vicepresidente segundo y Esteban Andrada, quien acudió en horas de la tarde nuevamente al complejo xeneize situado en la Zona Sur del Gran Buenos Aires.

Una fuente ligada a la entidad de la Ribera le confió a este medio que el arquero que quedó en el ojo de la tormenta por la organización de su fiesta de cumpleaños y la repercusión de los videos de la misma con exceso de invitados y sin distanciamiento no recibió reprimendas y simplemente retiró pertenencias del predio. Otra versión indica que desde el Consejo le bajaron línea para que no repitiera este tipo de exposición en el futuro.

Si hay algo que pregonan Riquelme y sus laderos del Consejo es el perfil bajo, por eso pretenden que los protagonistas respeten ese lineamiento a como dé lugar. Román todavía no brindó entrevistas desde que se convirtió en directivo a fines de 2019 y tanto Jorge Bermúdez como Raúl Cascini y el Chelo Delgado hablan con la prensa a cuentagotas. El audio del Patrón Bermúdez hablando de Carlos Tevez que se filtró hace unos días generó rispidez tras los cortocircuitos del año pasado en pleno proceso de renovación de contrato del capitán.

El Chipi Barijho (entrenador de inferiores) publicó una selfie con Riquelme en el predio de Ezeiza

En su última nota televisiva, Carlitos opinó que no fue justo que le soltaran la mano a Pol Fernández a tres meses del final de su contrato pero aclaró que las decisiones las toman Russo y el Consejo. Sobre su relación con los responsables del fútbol, mencionó: “No tengo demasiada charla, a mí me interesa jugar. Hago mi trabajo y me voy a casa. No me meto, como ellos no se meten en mi trabajo”. Y quien echó leña al fuego fue otro histórico como Óscar Córdoba, claramente inclinado por el bando del Consejo.

¿A qué se debió entonces la presencia de Riquelme en Ezeiza? Primeramente hay que aclarar que el vice segundo acude asiduamente a la oficina que tiene instalada el Consejo allí. La diferencia, ayer, fue que Román deambuló por la zona sin tapujos. A sabiendas de que había móviles de TV en las inmediaciones, lució despreocupado charlando con los encargados del fútbol amateur: Blas Armando Giunta, Diego Chiche Soñora, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, entre otros. Consciente o inconscientemente, Riquelme buscó transmitir serenidad con su estadía en las instalaciones de la institución.

Seguro intercambió palabras con Russo, quien no hablará en la previa del estreno de Boca por el campeonato doméstico (este domingo desde las 19:20 en la Bombonera ante Gimnasia La Plata), y lo puso al tanto del estado de las negociaciones por los dos jugadores que pueden convertirse en refuerzos en las próximas horas: Nahuel Tenaglia y Esteban Rolón. Las tratativas por el lateral derecho de Talleres de Córdoba y el mediocampista central de Huracán continúan, pero están trabadas a esta hora.

Russo habrá tenido sensaciones encontradas por la continuidad de dos de sus extremos: finalmente Cristian Pavón se someterá a una intervención quirúrgica de tobillo que lo sacará un tiempo de las canchas (acordará la fecha de la operación con el médico Jorge Batista); a pesar de haber tenido algunos sondeos informales, Sebastián Villa seguirá en el Xeneize al menos hasta junio de 2021.

Riquelme junto a los hinchas en el predio de Boca

Otro de los asuntos pendientes que atendió el vice fue la reestructuración de las divisiones inferiores. Hay que recordar que durante la pandemia renunciaron a sus cargos el Mono Navarro Montoya (tuvo un fugaz paso como manager de un club de ascenso español) y el Cata Daniel Díaz (volvió a jugar profesionalmente en el ascenso de España). A fin de año quien abandonó su cargo fue el Chavo Gustavo Pinto, nuevo ayudante de campo de Christian Giménez en el Cancún FC de México. Todo parece indicar que Giunta será el coordinador general y lo secundará Soñora. Con el Negro Ibarra como nexo del Consejo de Fútbol, Battaglia continuará como DT de la Reserva con Juan Krupoviesa como ayudante de campo. Finalmente Pablo Ledesma no se sumaría al cuerpo de trabajo en las categorías amateurs en las que figuran ex futbolistas como Roberto Pompei, Antonio Barijho, Matías Donnet, Jorge Martínez y Walter Pico, entre otros. Queda resolver quién será el técnico de la Cuarta División y un nombre está anotado para unirse al proyecto: Claudio Morel Rodríguez.

El amado enganche no pasó por alto la presencia de algunos hinchas en la puerta del Centro de Entrenamiento y se acercó hasta ese sector para tomarse algunas fotografías, saludarlos en persona y hasta firmar un par de autógrafos con marcador sobre la piel que seguramente en unas horas se transformarán en tatuajes. “Ahora van a decir que estuvo mal que nos abrazamos porque no tenemos barbijo”, fue el comentario de Riquelme al hincha que no pudo contener sus ganas de abrazarlo y luego entregó su pierna izquierda para la firma del 10, en un video que se replicó en las redes. Después de bastante tiempo, Román volvió a sentir el eterno calor de sus fieles seguidores.

