Nueva baja en las divisiones inferiores de Boca: qué vieja gloria se sumará al staff

El Negro Martínez y el Chavo Pinto, que se despedirá de Boca para trabajar en México

Tal como sucedió hace algunas semanas con Carlos Fernando Navarro Montoya y Daniel Cata Díaz (volvió a jugar en el ascenso español), otro de los miembros del cuerpo de inferiores de Boca partirá hacia nuevos rumbos (también lo había hecho Adrián González, de las infantiles). Se trata de Gustavo Pinto, quien se despedirá en las próximas horas para embarcarse en una nueva aventura como entrenador: acompañará a Christian Giménez en el cuerpo técnico del Cancún FC.

El Chavo, que obtuvo tres títulos con la camiseta xeneize (incluidas las Libertadores de 2001 y 2003) y también jugó en Newell’s, Olimpo, Emelec de Ecuador y pasó por el fútbol chino y ruso, dejará sus labores en la Séptima División de la cantera de la Ribera y abrirá una vacante, cuyo nuevo dueño será anunciado a la brevedad por el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme.

Si bien Román y los restantes integrantes del Consejo tienen la mira puesta en la definición de la Libertadores y la Copa Diego Maradona, también tienen que atender quehaceres de cara al próximo año. Por culpa de la pandemia del coronavirus, las inferiores de los clubes argentinos no llegaron a tener competencia en 2020 y el año próximo se buscará recuperar el terreno perdido.

Ante la baja del Mono Navarro Montoya como Director General de las Juveniles e Infantiles de Boca (tenía como ladero a Diego Soñora), quien estuvo unos meses a cargo de la dirección deportiva del Club Deportivo Guadalajara de España, surgió el nombre de otro histórico del club: Claudio Morel Rodríguez se sumaría en las próximas horas a las inferiores xeneizes.

Morel Rodríguez se reencontrará con Russo y Riquelme en Boca (Foto Baires)

Todavía no está definido el puesto que ocupará el paraguayo de 42 años, que jugando con la camiseta azul y oro consiguió nada menos que 9 títulos (incluida la Libertadores 2007 junto a Riquelme y Miguel Ángel Russo). Morel estaba en carpeta desde hacía rato y recién en los próximos días será anunciado al mismo tiempo que alguna otra cara nueva que dará forma a la plantilla amateur.

“Russo tuvo la ventaja de conocer el mundo Boca. No vinieron grandes nombres como en otra época que traían 5 ó 6 jugadores de selección. Trajo poco y nada y con eso se las arregló. Tenía gente de experiencia, de jerarquía, gente joven pero con una trayectoria importante”, declaró hace algún tiempo el guaraní sobre su ex entrenador. Ahora formará parte de la estructura que lo tiene como cabeza del fútbol en la órbita de su ex compañero Riquelme.

Con la incorporación de Morel, se agranda la mesa con pasado boquense en las juveniles. En la Reserva continúan Sebastián Battaglia, Juan Krupoviesa y Hugo Ibarra (es nexo directo con Riquelme y el Consejo de Fútbol) y abajo están Blas Armando Giunta, Roberto Pompei, Matías Donnet, Antonio Barijho y Jorge Martínez. En estos momentos se ultiman detalles para dar forma a la nueva estructura del fútbol amateur de cara al 2021 y en los primeros días de enero firmarían sus respectivos contratos los técnicos que se incorporarán a los cuerpos de trabajo de las inferiores.

SEGUÍ LEYENDO :

De sembrar el terror en la barra de Boca a robar, traficar drogas y convertirse en el brazo armado de la mafia china: la historia de la temible familia Laluz

Salió a la luz el tráiler oficial de la película de la Bombonera que se estrenará en mayo de 2021

Las memorias de Elvio Paolorosso, ex preparador físico de Maradona y Messi: del regalo más conmovedor de Diego a las carencias en la Selección

¿Y el superclásico ante River? Carlos Tevez publicó un mensaje sugerente que causó furor en los hinchas de Boca