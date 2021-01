Carlos Tevez, sin filtro: “Después del partido con Santos algo se rompió, no nos podíamos ni mirar a la cara”

Carlos Tevez habló sin filtro sobre la eliminación ante Santos en la Libertadores (Foto: Reuters)

Luego de perder en las semifinales de la Copa Libertadores y obtener el título en la Copa Maradona, Carlos Tevez anunció su decisión de seguir peleando con la camiseta de Boca durante la temporada que se avecina. Mientras se prepara para el inicio de una nueva esperanza, el símbolo del Xeneize rompió el silencio para tocar diferentes temas: desde su arribo al club en pleno apogeo con Juventus, hasta la dolorosa caída ante Santos en la última Copa.

“Me dolió muchísimo. Primero como jugador y después como hincha. Me duele el doble. Me siento responsable por no poder sacar lo mejor de mis compañeros en ese momento. Pero uno se tiene que poner de pie rápido porque teníamos después una final. Había que hablarle a los muchachos porque no podíamos perder esa final”, reconoció sobre ese partido en Brasil en diálogo con el canal TyC Sports en una nota que brindó desde su casa.

El futbolista de 36 años explicó cómo se vivió esa eliminación ante Santos: “No hacía falta ni levantar la voz, ni putear, ni agarrarse a piñas con nadie. Sabíamos que algo se había roto en el grupo porque no nos podíamos mirar a la cara porque no hicimos lo que debíamos hacer . Lo que se había practicado. Teníamos que emparcharlo rápido y salir a ganar la final. Yo estaba con lo de mi viejo, así que tenía que estar lo más frío posible para no agarrármela con ningún compañero. Habría que llorar y patalear cuando uno estaba solo, que no se crucen los sentimientos porque sino iba a ser peor”.

Esa mención sobre algo que se había “roto” puertas adentro abrió el interrogante y el Apache no esquivó la explicación: “Las formas en las que se jugó, que nosotros mirándonos a la cara nos juramos no estar más a ese nivel tan bajo. Nos ha pasado contra Inter, que tuvimos una charla que no podíamos ganar la Copa así. Ahí pusimos todo sobre la mesa. En esa semifinal jugamos parecido o peor que con Inter en la Bombonera. En ese momento se quiebra algo. Uno después se para de nuevo y trata de construir”. En cuanto al análisis de juego, aseguró que salieron a jugar el segundo tiempo “muy confiados”, pero después del tanto del Peixe todo fue complicado: “Perdimos la pelota en el mediocampo. Al salir tan confiados, pensando que pasábamos, nos dio un piñón que no nos pudimos levantar”.





LAS MEJORES FRASES DE TEVEZ

• Su rol de ídolo de Boca: “Siento que soy el último ídolo de la era dorada de Boca. Eso hace que me llene el pecho y sentir orgullo. Y tratar de dar lo mejor para que los pibes que ahora están creciendo en el club. Quiero dejar un legado para que sepan cómo se juega en Boca. Estar en un club como Boca hace que me motive muchísimo más. Estar cerca de los grandes ídolos de Boca hace que te prepares a full: quiero quedar en la historia del club”.

• Las sensaciones en la última Libertadores: “Lo que me pasó el último año en la Libertadores es que no estaba tan obsesivo con ganarla. La experiencia me hizo que la disfrute más y no “la gano o la gano”. Eso hace que esté sereno. Si no la gano, no pasa nada, di lo mejor. Pero si la gano estoy entre los más grandes”.

• Su primera Libertadores tras volver de Juventus: “Me pegó mucho cuando vine desde Italia. Pensaba que era el momento de ganarla. Fue un golpe muy duro, me costó digerirlo por cómo lo viví y me preparé para esa Libertadores. Después del piñazo que nos dan, me costó revertir la situación.

• Su salida a China: “Fue la única vez que el hincha de Boca se sintió fallado. De la cabeza no estaba bien para darle el 100 por ciento a Boca. Lo plantearía de otra manera, pero era algo que solo yo sentía. Sentí que irme de Boca y decirlo, de cualquier forma que lo diga, no me iban a entender. La gente cuando me ve, la verdad, me pide foto o me abraza. Eso (la partida a China) quedó en el pasado”.

• Qué hay que cambiar para ganar la Libertadores: “No podemos ganar la Libertadores. Salir campeón de Argentina no alcanza. Mi cabeza está en cambiar cosas para tener más posibilidades. Si uno se queda con lo que tiene, se va a quedar en una semifinal o una final. Hay que trabajar para que los errores no aparezca. la copa que más cerca estuvimos es la de Independiente del Valle. Íbamos ganando 1-0 allá. Si metíamos un defensor o un volante más para aguantar el resultado y estar más tranquilos en la Bombonera...”.

• Cómo se maneja un vestuario con la nueva generación: “Hoy es mucho más difícil. Tenés que estar en el mínimo detalle. Conocer bien a tus compañeros. Saber que si a uno le gritás un poco de más se puede ir para abajo. A otro le gritás y se despierta, y te hace una jugada o un gol. Tenés que maniobrar. Ver a quién le hace bien. Es mucho más complicado que en otra época, donde te retaban o te despertaban a las piñas. Ahora tenés que ser más flexible”.





