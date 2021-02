La desafortunada analogía de Diego Díaz por la que recibió duras críticas en las redes sociales

La desafortunada analogía de Diego Díaz

En el programa Súper Fútbol, de TyC Sports, el debate estaba centrado en la fiesta de cumpleaños de Esteban Andrada del último fin de semana, en la que hubo alrededor de 40 invitados en plena pandemia, y de la que participaron algunos futbolistas de Boca, como los colombianos Frank Fabra, Edwin Cardona y Sebastián Villa, y el peruano Carlos Zambrano. La situación generó malestar en el club luego de que trascendieran las imágenes a través de las redes sociales: los participantes aparecen sin protección y rompiendo el distanciamiento. Y se dan en momentos sensibles en cuanto a la relación entre el Consejo de Fútbol, el plantel y el cuerpo técnico que encabeza Miguel Ángel Russo.

El sábado, además, los titulares del Xeneize habían perdido un amistoso contra Talleres, en el umbral del comienzo de la copa de la Liga Profesional, el próximo fin de semana. Y, si bien el equipo viene de ganar la Copa Diego Maradona, todavía está fresca la decepción por el 0-3 ante Santos que dejó al elenco de la Ribera afuera de la final de la Copa Libertadores.

Pues bien, Diego Díaz, conductor del ciclo, hablaba sobre la fiesta de la polémica. Y una analogía suya fue blanco de las críticas en las redes sociales. “Después de este partido que acabamos de perder, yo no te pido que te pegues un tiro. Ahora, te digo sinceramente, no te muestres como alegre y feliz, porque hay una cantidad de gente que está triste por esta derrota”, dijo, embalado con su discurso a pesar de que en el medio el ex futbolista José Chatruc le pidió la palabra.

La frase desafortunada llega en medio del dolor en el mundo del fútbol por la muerte de Santiago García, delantero de Godoy Cruz, que fue encontrado el sábado en su departamento junto al arma con la que se quitó la vida, según la línea de investigación que sigue la fiscal Claudia Ríos, quien aseguró que “en la escena no hubo participación de terceros”.

Por eso, los usuarios en Twitter transformaron a Díaz en primera tendencia durante la tarde por la comparación desgraciada. En enero, el ex delantero de Platense, Deportivo Riestra y San Lorenzo devenido conductor también había quedado en el blanco de las críticas por una frase referida a Boca, a partir de su fanatismo por el Ciclón.

“El antiboquismo me tira. ¿Qué querés que te diga?”, aseguró. Y concluyó: “Chicos, paren: soy hincha de San Lorenzo, fanático hincha de San Lorenzo. Odiamos a Boca. ¿Qué querés que te diga?”. Ante el revuelo por sus dichos, publicó un descargo en el sitio del canal. “No me arrepiento absolutamente de nada de lo que dije”, aseveró en su texto.

“Creo que le hablo o generalmente le hablo a gente futbolera, por eso siento que no tengo que traducir o explicar absolutamente nada de lo que dije. No le tengo que decir que San Lorenzo odia a Boca, lo cual no implica que si mañana voy por la calle y pasa Jorge Amor Ameal por delante de mi auto yo no le voy a tirar el auto encima, ni voy a sacar la cabeza por la ventanilla para decirle Jorge, la puta que te parió”, continuó.

“Hablo para gente que, ¿cómo decirlo? tiene un nivel aunque sea medio de entendimiento. No para aquellos que pusieron esto en un lugar de escándalo o de animalada por las cosas que había dicho un tipo que trabaja en los medios o un generador de opinión. Es que si algunos quieren que les digan permanentemente lo que quieren escuchar, que no cuenten conmigo”, planteó entonces en su escrito. Hoy volvió a quedar en el ojo de la tormenta.

