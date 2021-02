Ruggeri recordó el calvario que vivió en Boca y el plan que armó el plantel para echar al presidente

Ruggeri contó el plan que impulsó el vestuario de Boca para echar al presidente en 1984

Mientras en Boca recrudece la tensión interna por entredichos entre el plantel que tiene a Carlos Tevez como capitán, el Consejo de Fútbol que maneja el vicepresidente segundo Juan Román Riquelme y el cuerpo técnico a cargo de Miguel Ángel Russo, un ex jugador del Xeneize comparó la situación que atraviesa el club en la actualidad con la época en la que él fue futbolista y debutó en Primera División

“La que yo tuve en Boca en un vestuario, esta no existe. Nosotros nos reunimos con el plantel para echar al presidente”, confesó Oscar Ruggeri en el programa F90 que se emite todos los mediodías por ESPN.

Mientras se debatía sobre el presente xeneize con los cruces entre el plantel y los dirigentes, el Cabezón aprovechó para recordar el momento que tuvo que vivir en una de las eras más difíciles que vivió Boca como institución, a mediados de la década del 80.

“Ocho meses sin cobrar estuvimos. “No teníamos nada, ropa. Nos mentían permanentemente. Los cheques no existían”, dijo Ruggeri sobre el trato que tenía el por entonces presidente.

Una vez que el histórico defensor de la selección argentina aclaró que el plantel estaba dividido y, por ende, algunos querían impulsar el alejamiento del titular del club mientras otros pensaban los contrario, contó la puesta en escena que armaron con el grupo que quería destituir a Domingo Corigliano.

“Le grabamos tres cassettes de 90 minutos. Un día lo grabamos porque como no nos creían, lo grabamos. Contratamos una empresa, fuimos a una casa, una casa con un balconcito, sillones. Y nos dicen ‘Póngalos a ellos de este lado para que se escuche y se grabe bien porque los micrófonos van a estar en las plantas’”, relató Ruggeri.

“Fue todo estudiado. La señora venía y decía ‘¿Quieren té, café?’ quería decir que estábamos bien, que había que seguir. Pero, si la señora no nos decía ‘¿Quieren té o café?’ significaba que no estaba grabando bien y que había que hacerle repetir”, agregó.

En pleno relato sobre el plan que llevaron a cabo para desenmascarar al por entonces presidente de Boca, Ruggeri recordó que cuando Maradona se fue de Boca con destino a Barcelona, el club se hundió en un pozo en el que no les pagaban el sueldo y jugaban con los números pintados en las camisetas.

Una vez el ex futbolista terminó de explicar el encuentro entre parte del plantel y Corigliano, dio detalles del hecho que derivó en la renuncia del titular xeneize a fines de 1984 y la despedida de más de 10 jugadores, entre ellos el propio campeón del mundo con Argentina en México 86.

“Lo llamamos a Víctor Hugo, le mandamos el cassette y le dijimos. ‘No lo pongas, tenelo’. Le pedimos que lo llamen para hacerle una nota” Le preguntan si era verdad que se había reunido con los jugadores de Boca y el por entonces presidente contestó: ‘No, yo no me reuní con nadie. Yo no arreglo con nada, creo que estamos haciendo las cosas bien’. Bueno, y ahí le pusieron un pedazo de la grabación”, dijo Ruggeri.

“No teníamos para comer, me daba fiado el carnicero, el verdulero y en el almacén”, fueron las últimas palabras del recuerdo del Cabezón, que una vez que pudo salir de Boca se mudó a River, en uno de los pases más controvertidos en la historia del fútbol argentino.

Segunda parte del relato de Ruggeri y el plan para despedir al presidente xeneize

